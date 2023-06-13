AXA Sigorta, Groupama satın alma sürecinde hisse devrinin tamamlanmasıyla, Türkiye çapındaki 4000’e yakın acentesi ile bir araya geldiği buluşmalar gerçekleştirdi. “Birlikte Daha Güçlüyüz” mottosuyla düzenlenen etkinliklerde Şirket, tutkulu büyüme yolculuğunu acenteleriyle paylaştı.

Türkiye’nin köklü ve öncü sigorta şirketi AXA Sigorta, Groupama satın alma sürecinde hisse devrinin tamamlanmasının ardından, ülke çapındaki acenteleriyle buluşmak için bir dizi etkinlik düzenledi. Şirket; tüm icra kurulu üyelerinin katılımıyla Adana, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon ve İstanbul olmak üzere 8 ilde 4000’e yakın acentesiyle bir araya geldiği buluşmaların sonuncusunu 8 Haziran’da Uniq İstanbul’da gerçekleştirdi. Buluşmada, AXA Sigorta’nın tüm icra kurulu üyelerinin yanı sıra Bakırköy Bölge, İstanbul Bölge, Kadıköy Bölge, Broker ve Captive Acenteler Koordinatörlüğü çalışanları ile bu bölgelere bağlı acenteler ve iş ortakları olmak üzere 1000’den fazla katılımcı yer aldı.

Geniş dağıtım kanalı, güçlü bölge organizasyonu ve sağlam sermaye yapısı ile sektörde öne çıkan AXA Sigorta, ‘Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme’ yolculuğuna güçlenerek devam ediyor. Diğer illerde olduğu gibi “Birlikte Daha Güçlüyüz” mesajının öne çıktığı İstanbul etkinliğinde konuşan AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, igortacılığın deneyim gerektiren itibarlı bir meslek olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “AXA Sigorta olarak biz, işimizi sadece sigorta satmak olarak görmüyoruz. ‘İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak’ marka amacımız doğrultusunda, müşterilerimizin yalnızca canlarını ve mal varlıklarını değil; aynı zamanda sevdiklerini, hayallerini ve geleceklerini de olası risklere karşı koruma altına almayı hedefliyoruz. Bunu da sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. 2018 yılında başlattığımız tutkulu büyüme yolculuğumuzda bugün geldiğimiz noktada hedefimiz 1+1'i 3 yapmak. Bunu da birlikte başarabileceğimize olan inancımız tam.” Ölken sunumunda AXA Grubu’nun ve AXA Türkiye’nin finansal sonuçlarının yanı sıra, Şirket’in sürdürülebilirlik anlayışına, değerlerine, başarı kriterlerine ve değer ortaklıklarına da değindi.

Satın alma sonrası satış kanalları acente yapısıyla ilgili bilgi veren AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan ise şöyle konuştu: “AXA Sigorta olarak, bizi sektörde ayrıştıran en büyük özelliğimiz güçlü bölge teşkilatlanmamız sayesinde acentelerimizle sürekli temas halinde olmamız. Bizim için güçlü bölge demek güçlü acente demek. Bugün her bölgemizde satıştan hasara, teknikten tahsilata büyük bir ekip olarak acentelerine hizmet veren sektördeki tek şirketiz. ‘Ödeyenden çözüm ortağına dönüşüm’ olarak adlandırdığımız yaklaşımımızı AXA Sigorta’nın en önemli yapı taşlarından biri olarak gördüğümüz acentelerimiz ile sürdüreceğiz. Gelişen acente ağımızın bize katacağı güç ile Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme hedefimiz için çalışmaya devam edeceğiz.”