Ünlü isim Hülya Avşar, Ayvalık'ta geleneksel hale gelen tatilini bu yıl da yaşadı. 59 yaşındaki sanatçı, cesur ve enerjik kişiliğiyle tanınan bir isim olarak, siyah bikinisiyle dikkat çekti. Tatil sırasında odasının zeminine boya ile çiçek resmi yapma fikriyle eğlenceli bir etkinliğe girişti.

"Her türlü parke boyanır"

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Avşar, takipçileriyle paylaşımlarını keyifle paylaştı. Siyah bikinisiyle boyama yapan sanatçı, paylaşımına "Her türlü parke boyanır" notunu düştü.

Avşar Kızı gelen eleştirileri önlemek için sosyal medya yorumlarını kapattı

Hülya Avşar'ın bikinili paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görmüş olsa da, bazı kullanıcılar tarafından eleştirilere maruz kaldı. Gelen olumsuz eleştirileri önlemek amacıyla, Avşar Kızı sosyal medya hesaplarında yorumları kapattı.