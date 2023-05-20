VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yendi. Sarı-siyahlılar tarihinde 6. kez zafere ulaşarak bu turnuvayı en çok kazanan ekip olma rekorunu geliştirdi. Bu zaferle beraber 12. uluslararası kupasını kazanan VakıfBank, "Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı" unvanını da perçinlemiş oldu. VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih: “Takımımızın bize yaşattığı duyguları tarif edebilecek kelime yok. Bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü olduk, şampiyonuyuz. VakıfBank’a yakışan da Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız 2023 senesini ‘Şampiyonlar Ligi Şampiyonu’ unvanımızı koruyarak kapatmaktı. Bu şampiyonluğu ülkemize armağan ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank tarihi bir başarıya daha imza atarak CEV Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı. Türk Finali’nde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenen sarı-siyahlılar 6. kez Avrupa’nın en büyüğü oldu. CEV Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım olan VakıfBank, altıncı şampiyonluğu ile birlikte kendisine ait olan rekoru da geliştirdi.

İtalya’nın Torino şehrinde Pala Alpitour Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk setinde pasörü haricinde ilk 6’sındaki oyuncuların her birinden en az 3 sayı bulan VakıfBank, seti 27-25 kazandı. İkinci sette 12 sayı kaydeden Paola Egonu önderliğinde güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, 25-17’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü set 25-23 Eczacıbaşı Dynavit’in olurken; son seti 25-17 alan VakıfBank üst üste ikinci kez CEV Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaştı.

VakıfBank’ta Paola Egonu 40 sayı ile maçın en skorer ismi olurken en değerli oyuncu ödülünün de sahibi oldu. Gabi 15, Zehra Güneş 10 sayıyla çift hanelere ulaşırken; Kara Bajema 9, Chiaka Ogbogu 7 sayı kaydetti.

Abdi Serdar Üstünsalih: “VakıfBank’a yakışan Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız 2023 senesini “Şampiyonlar Ligi Şampiyonu” unvanımızı koruyarak kapatmaktı.”

Tarihi başarının ardından açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Takımımızın bize yaşattığı duyguları tarif edebilecek kelime yok. Bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü olduk, şampiyonuyuz. Avrupa’nın bir numaralı kupasını altıncı kez kazandık. VakıfBank’a, formamıza altıncı yıldızımızı ekledik. Altıncı şampiyonluk olsa da asla alışabileceğimiz bir duygu değil bu. Her seferinde farklı bir coşku yaşıyoruz. Zor ve yoğun geçen sezonu muhteşem bir şekilde noktalıyoruz. Kıymetli rakibimiz Eczacıbaşı Dynavit’i de tebrik ediyorum. Bugün burada bir Türk finali oynamak en az şampiyonluk kadar keyif vericiydi. Kazanan Türk voleybolu ve Türk sporu oldu. Kalbi bizimle atan, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. VakıfBank’a yakışan da Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız 2023 senesini ‘Şampiyonlar Ligi Şampiyonu’ unvanımızı koruyarak kapatmaktı. Bu şampiyonluğu her zaman olduğu gibi milletimize ve ülkemize armağan ediyoruz. Ülkemize nice gururlar yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

VAKIFBANK’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUKLARI

2010-2011 İstanbul,

2012-2013 İstanbul,

2016 – 2017 Treviso,

2017-2018 Bükreş,

2021 – 2022 Ljubljana,

2022 – 2023 Torino

VAKIFBANK – ECZACIBAŞI DYNAVIT: 3-1

SALON: Pala Alpitour

HAKEMLER: Stanislava Simic, Ilaria Vagni

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi Guimaraes 15, Zehra Güneş 10, Paola Egonu 40, Kara Bajema 9, Chiaka Ogbogu 7, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Maja Ognjenovic 5, Irina Voronkova 13, Beyza Arıcı, Tijana Boskovic 16, Hande Baladın 15, Jack Sinead 8, Simge Aköz (L), Yaprak Erkek, Laura Heyrman 8, Samatha Fabris 1

SETLER: 27-25, 25-17, 23-25, 25-17

SET SÜRELERİ: 33’, 26’, 27’, 24’

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