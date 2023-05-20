Avrupalı Milli Görüşçüler Platformu Başkanı Sami Ganioğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin,"Yine aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza hız vereceğiz ve sandıklardan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Platform Başkanı Ganioğlu, bir lokantada düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs seçimlerinde destekledikleri Cumhur İttifakı bileşenlerinin, Meclis'te milletvekili çoğunluğunu elde ettiğini anımsatarak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunu Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde tamamladığını kaydetti.

Ganioğlu, Avrupa'da Milli Görüş hareketi içerisinde yer alarak bu dönem milletvekili seçilen Oğuz Üçüncü, Zafer Sırakaya ve Ali Yüksel'i tebrik etti.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin, Avrupa'da 27 Nisan'da Almanya'nın Köln şehrinde başlayarak büyük bir şölen havasında tamamlandığını anlatan Ganioğlu, "Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için hem Cumhur İttifakı'na hem de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteklerimizi daha yakından göstermek ve ifade etmek için bu sefer Ankara'dan başlıyoruz." diye konuştu.

Yurt dışı seçmeninin seçimlere katılım sağlayarak Cumhur İttifakı'na verdiği desteğin önemine işaret eden Sami Ganioğlu, yurt dışında 1 milyon 800 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı seçimlerde yüzde 60'ı bulan desteğin sonuçları ciddi manada etkilediğini söyledi.

Avrupalı Milli Görüşçüler Platformu Başkanı Ganioğlu, "Bu tarihi eşiğin 19 Mayıs 1919 bağımsızlık destanı ile 29 Mayıs İstanbul'un fethine denk gelmesi, bizim için tesadüfi bir durumun ötesinde bir anlam ifade etmektedir." ifadelerini kullandı.