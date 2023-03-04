Depremin ilk haftasında yoğun arama kurtarma faaliyeti yürüten uzmanlar, yaklaşık 180 kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı.

Avrupalılar, deprem bölgesinde 6 sahra hastanesi, 3 ambulans uçağını da depremzedelerin hizmetine sundu. En az 74 özel eğitimli köpek, arama kurtarma faaliyetlerinde Avrupalı ekiplere eşlik etti.

Arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayan ekipler, ülkelerine dönerken sağlık çalışanları, deprem bölgesinde hizmet vermeyi sürdürüyor.

Avusturya

Avusturya’dan 84’ü asker, 32'si sivil 116 arama kurtarma ve sağlık personeli, deprem bölgesinde yaklaşık bir hafta görev aldı.

Avusturyalı personel, 13 kişiyi enkaz altından kurtardı, 52 yaralıya sağlık hizmeti verdi. Ekibe 9 uzman köpek de eşlik etti.

Fransa

Fransa da Kahramanmaraş merkezli depremler için 136 kişiden oluşan 2 arama ve kurtarma ekibi, 61 itfaiyeci, 2 doktor, 4 hemşire, bir veteriner ve 6 özel eğitimli köpeği bölgeye gönderdi.

Fransa’nın Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kurduğu sahra hastanesinde iki haftada yaklaşık 1500 afetzedeye muayene ve tedavi hizmeti verildi. Fransa Sivil Güvenlik Sahra Hastanesi’nde 90 personel görev aldı.

İspanya

İspanyol ekip, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en az 6 kişiyi göçük altından sağ çıkardı. Bu ülkeden 95 kişilik arama kurtarma ekibi ve 8 uzman köpek deprem bölgesine gönderildi.

Ayrıca Savunma Bakanlığının Akdeniz'de görev yapmakta olan, 500 deniz piyadesi ve sağlık personelinin bulunduğu "Juan Carlos 1" uçak gemisi ile destek gemisi "Galicia" da 9 Şubat'ta İskenderun Limanı'na ulaştı.

Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansının (AECID) lojistikçiler, insani yardım ve halk sağlığı personelinden oluşan 84 kişilik START ekibi de 9 Şubat'ta İskenderun'a hareket ederek sahra hastanesi kurdu.

Hollanda

Hollanda’dan 65 kişilik arama kurtarma ekibi, 8 özel eğitimli köpekle deprem bölgesinde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardımcı oldu.

Hollanda ekibi, 11 kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Ayrıca Hollanda, deprem bölgesine 21 kişilik ekibiyle ambulans uçak gönderdi.

Polonya

Polonya, Türkiye'ye 76 uzman itfaiyeci, 52 askeri sağlık görevlisi ve 8 arama kurtarma köpeği gönderdi.

Ekip, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta enkaz altından 12 kişiyi sağ çıkardı. Polonya, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde depremzedeler için sahra hastanesi kurdu.

Yunanistan

Deprem bölgesine ilk ekip gönderen ülkelerden Yunanistan'ın 33 kişiden oluşan iki farklı ekibi arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

4 kişinin göçük altından kurtulmasını sağlayan Yunan ekiplere 3 özel eğitimli köpek eşlik etti.

Çekya

Çekya, deprem bölgesine 70 kişilik bir ekip gönderdi.

Enkaz altından 3 kişiyi kurtaran ekip, 78 kişinin cansız bedenine ulaştı.