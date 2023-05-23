Avrupa'da yüksek enflasyonun yapışkan hale gelmesi, artan faiz oranları ve ekonomik belirsizlik, birçok sektörde şirketleri çalışan sayısını azaltmaya yönlendiriyor. Telekomünikasyon, otomotiv, perakende ve finans sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde işten çıkarmalar hızlanıyor.

Yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarıyla birlikte kötüleşen makroekonomik görünüm, şirketleri maliyetleri düşürmek ve belirsizlikle başa çıkmak için işten çıkarmaları hızlandırmaya ve yeni işe alımları sınırlamaya zorluyor.

Telekomünikasyon sektöründe, İngiltere merkezli şirketler BT ve Vodafone'un işten çıkarma kararları öne çıkıyor. Vodafone, 11 bin kişiyi işten çıkaracağını duyururken, BT ise 2030'a kadar 40 bin ila 55 bin çalışanını çıkaracak.

Otomotiv sektöründe de birçok şirket işten çıkarma kararları alıyor. Stellantis, İtalya operasyonlarında 2 bin işçiyi işten çıkarmak için anlaşma sağladı. Volvo ise Avrupa'daki otobüs üretim operasyonlarını yeniden yapılandırarak 1.600 kişiyi işten çıkaracak.

Perakende ve tüketici ürünleri sektöründe de işten çıkarmalar yaşanıyor. Yemek dağıtım şirketi Deliveroo, iş gücünün yüzde 9'unu oluşturan 350 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Sainsbury's, yeniden yapılanma planı kapsamında 300 kişiyi işten çıkaracak. Just Eat, toplamda 1.870 çalışanını işten çıkaracak.

Finans sektöründe de işten çıkarmalar görülüyor. Deutsche Bank, maliyetleri azaltmak için 800 kişiyi işten çıkaracak. Evonik, BASF, Philips, Kone ve diğer birçok şirket de istihdam azaltma planları açıkladı.

Müteahhitlik, kimya, finans ve diğer sektörlerde de peş peşe işten çıkarma kararları alınıyor. British Steel, BASF, Evonik, Deutsche Bank, Siemens Gamesa ve diğer birçok şirket istihdam azaltma önlemlerini duyurdu.

Avrupa genelinde işten çıkarma kararlarının artması, ekonomik belirsizlik ve maliyetlerin etkisiyle birçok sektörde zorlukların yaşandığını gösteriyor.

Yenigün Haber Merkezi