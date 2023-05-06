Karayolu taşımacılığı, lojistik sektöründe globaldeki liderliğini sürdürüyor. Ürünlerin bir noktadan bir noktaya transferinde, globalde karayolları hala baskın sektör olarak bulunmaya devam ediyor. Dünya ortalamasında yük taşımacılığının %70’i karayolları ile yapılıyor. Avrupa Birliği (AB) ortalaması %75 civarında. Bu oran ABD’de %70, İngiltere’de %60 olarak gerçekleşiyor. Türkiye’de ise taşımanın %90’ı karayollarıyla yapılıyor. Türkiye’yi, %87 ile Polonya, Romanya, Çekya ve %85 ile Hırvatistan takip ediyor. Karayolu taşımanın Avrupa’da en düşük olduğu ülke Hollanda ve karayolu taşımacılığı oranı %40’larda seyrediyor.

“Tırport’la 2022’ye Bakış” raporunda, Uluslararası Karayolu Birliği (IRU)’nun verilerine göre, 2021 itibariyle Avrupa ülkeleri ve ABD dahil dünyada hissedilir oranda nitelikli kamyon şoförü ihtiyacının bulunduğu ve açık pozisyonların artmaya devam ettiği belirtiliyor. Raporda, sadece Almanya, İspanya, Fransa, Romanya, Polonya ve Danimarka’da geçtiğimiz yıl şoför ihtiyacının 100 bini geçtiği ve tüm Avrupa’da 600 binin üzerinde şoför açığı olduğu değerlendiriliyor.

Avrupa ülkeleri nitelikli kamyon şoförlerini kazanmak için kolaylıklar sağlayacak

Avrupa ülkelerinin dil bilen nitelikli genç kamyon şoförlerini kazanmak için oturma izinleri başta olmak üzere birçok kolaylıklar sağladığını kaydeden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Avrupa’nın birçok ülkesinde tecrübeli bir kamyon şoförü ortalama 3 bin Euro civarında net maaş alıyor. Özel taşıma alanında uzmanlığı olan şoförler arasında 5 bin Euro net maaş alanlar var. Eurostat İstatistikleri ve Uluslararası Karayolu Birliği (IRU) verilerine göz atıldığında, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte şoförlerin niteliğine ve tecrübesine bağlı olarak, alt ve üst limitler arasında 2 bin Euro’ya varan farklar olabileceği görünüyor. Belçika, Almanya, Fransa gibi ülkelerde maaşı net 3 bin Euro civarında olan bir kamyon şoförünün, işverene maliyeti 6.000-6.500 Euro civarında gerçekleşiyor. Avrupa ülkeleri dil bilen nitelikli genç kamyon şoförlerini kazanmak için oturma izinleri başta olmak üzere birçok kolaylıklar sağlayacaklardır. Nitelikli kamyon şoförlüğü, önümüzdeki yıllarda bir mühendislik kadar iddialı bir meslek olmaya devam edecek ve dünyadan yoğun talep alacaktır. Özellikle, lojistik sektörünün Tırport ile uçtan uca dijitalleştiği, konvansiyonel lojistik firmalarının dijital forwarderlara dönüştüğü, uçtan uca izleme ve raporlamanın daha çok ön plana çıkacağı önümüzdeki yıllarda, teknolojiyle barışık, çevreye duyarlı ve eğitimli kamyon şoförlerini daha çok ve yaygın olarak görmeyi bekliyoruz.” diye konuştu.