İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC seçim haberlerini, "Gergin gecenin ardından üstünlük Erdoğan'da gözüküyor" başlığıyla verdi. Haberde Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu aldığı, Erdoğan'ın ise ipi önde göğüslediği belirtildi.

Seçim öncesi Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yayınlarıyla dikkati çeken The Economist ise seçimlere ilişkin haberinde, Erdoğan'ın otoriter bir lider olduğunu iddia ederek "Erdoğan'ın kesin zaferi dışında bu, ülkedeki muhalefetin hayal edebileceği en kötü sonuç. Rakipler, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine güçlü bir ivmeye giriyor gibi görünüyordu." ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın da yüzde 49,4 almasıyla seçimin ikinci tura kaldığı belirtilen haberde yine de bu oranların hem Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hem de anketçiler tarafından tahmin edilemediği vurgulandı.

İngiliz The Guardian gazetesi birinci sayfasında seçimin yüksek katılımla yapıldığına dikkati çekerek, "Yüksek katılımla yapılan Türkiye seçimleri ikinci tura gidiyor." ifadesini kullandı. Gazete, 4. ve 5. sayfasını da tamamen Türkiye seçimlerine ayırdı.

The Independent gazetesinde de "Türkiye seçimleri başa baş mücadelenin ardından ikinci tura gidiyor" başlığıyla yazılan haberde gece boyunca yapılan açıklamalara yer verildi, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın diğer adayların kazanmasını önleyen faktör olduğu öne sürüldü.

FRANSA

Fransız kanal France 24, "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya : Türkiye'deki seçimlerden akılda kalanlar" başlığı altında seçimin ilk turuna ilişkin değerlendirme haberi ele aldı. Nihai seçim sonuçlarının beklendiği ifade edilen haberde, seçimin ikinci tura kaldığının görüldüğü belirtildi.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm anketleri yanıltarak rakibi Kılıçdaroğlu'nu 2,6 milyon oyla geride bıraktığı vurgulandı.

İkinci tura kalan seçimlerde Oğan'ın kritik rol üstlendiğini öne süren France24, AK Parti'nin TBMM'de çoğunluğu elde ettiğini de belirtti.

Fransız 20 Minutes gazetesi seçimin ilk turuna ilişkin haberinde "Türkiye cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan için benzeri görülmemiş bir ikinci tur şekilleniyor" ifadesine yer verirken, La Croix gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir tura hazırlandığını belirtti.

ALMANYA

Almanya'da Spiegel dergisi seçimler ilgili haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçiminde beklenenden daha iyi bir performans sergilediğini vurguladı.

Haberde, Erdoğan'ın birçok anketin öngördüğünden daha iyi oy oranına ulaştığı ve ikinci tura açık bir şekilde favori olarak girdiği belirtildi. Öte yandan, ilk turda Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı olan Oğan'ın desteğinin ikinci turda "sonucu belirleyici bir güç" olacağı öne sürüldü.

Bild gazetesi ve Welt gazeteleri de seçim haberlerinde ikinci tur vurgusu yaptı.

Welt'in haberinde Erdoğan'ın zaferden emin göründüğü, Kılıçdaroğlu'nun ise hükümeti manipülasyonla suçladığı ifade edildi. Erdoğan'ın ikinci turda psikolojik üstünlüğe sahip olabileceğine işaret edildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de "Erdoğan, demokrasi şölenini kutluyor ve muhtemelen ikinci seçime gitmek zorunda" başlığıyla verdiği haberde, henüz oyların tümünün sayılmadığı belirtildi.

Ne Erdoğan'ın ne de Kılıçdaroğlu'nun yüze 50'yi geçeceğine ilişin bir emarenin bulunmadığı ifade edilen haberde, Cumhur İttifakı'nın parlamentoda kazandığı çoğunluktan dolayı bir avantaja sahip olabileceği aktarıldı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin haberinde Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın önde olduğu ifade edildi.

AVRUPA BASINI İKİNCİ TURDA SEÇİLME İHTİMALİ YÜKSEK ADAY OLARAK ERDOĞAN'I ADRES GÖSTERDİ

Hollanda'da sandık sonuçlarını yakından takip eden NOS ve NU haber siteleri, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret etti.

De Telegraaf gazetesi de ikinci turda Erdoğan'ın, seçilme ihtimali en yüksek aday olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, Türkiye'deki seçimlere ilişkin haberini "Türkiye, ikinci tur seçimlere gidiyor" başlığıyla okuyucularıyla paylaştı. Haberde, yaklaşık 20 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa ikinci tura kaldığı ancak mecliste Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmeyi başardığı ifade edildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard, seçimleri "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura gidileceğine işaret ediyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT) haberinde de "Türkiye'de yapılan seçimlerde (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile rakibi Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Her ikisi de ilk turda cumhurbaşkanı seçimini kazanmak üzere oyların gerekli yüzde 50'sini alamadı. 600 üyeli mecliste ise Erdoğan yine en çok milletvekilliğine sahip olacak." ifadesi kullanıldı.

İspanya'da El Pais, "Erdoğan'ın ölçülü zaferi Türkiye'yi ikinci tura yönlendiriyor" başlığıyla verdiği haberinde, "Muhalefet adayı Kılıçdaroğlu, 4 puan geride kalıyor ve iki hafta sonra belirleyici zafere ulaşmanın yolunu arayacak." ifadeleri kullanıldı.

El Mundo ve La Vanguardia seçimlerin ikinci tura kalmasını ön plana çıkarırken; La Razon, "Anketlerin söylediği gibi Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimleri sonuna kadar başa baş geçti. Erdoğan'ın partisi mecliste kazandı. Seçimlere katılım rekor düzeyde oldu." ifadelerini öne çıkardı.

İtalyan ANSA ajansı da "Türkiye, ikinci tura gidiyor. Erdoğan yüzde 50'nin altında" başlığıyla Türkiye'deki seçimleri manşetten duyurdu. ANSA'nın haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sonuçlar olmasa da zirvede yer aldığını ilan ettiği, ikinci turda çıkan sonuca saygı duyacağını söylediği aktarıldı.

La Stampa gazetesi ikinci tur için, "Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'na göre telafisi mümkün görünmeyen bir avantajla ikinci tura gidiyor. Yüzde 50'ye çok yakın, diğeri yüzde 44'ün biraz üzerinde." değerlendirmesini yaptı.

La Repubblica gazetesi "Türkiye, ikinci tura doğru gidiyor" başlığıyla verdiği haberinde "Bazı analizlere göre, ikinci turda Erdoğan zafer için büyük şansa sahip olabilir ama burada bu seçimin sürprizi olan Sinan Oğan'ın oyları belirleyici olacak." ifadeleri yer aldı.

İsviçre'de Blick gazetesinin "Erdoğan Türkiye'de ikinci tur seçimlere hazır" başlıklı haberinde Erdoğan'ın psikolojik üstünlük elde ettiğine değinildi.

NZZ gazetesi de seçim haberini, "Türkler için kimlik, performanstan daha önemli. Erdoğan'ın seçmenleri, ekonomik krizde bile Erdoğan'ın yanında" başlığıyla verdi.

Haberde, Erdoğan'ın seçimleri ilk turda kazanma şansını küçük bir farkla kaçırdığını ancak ikinci tur seçimlerinin açık ara favorisi olduğu bildirildi.

Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca yayın yapan gazetesi Le Soir "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura doğru" başlığını kullandı.

Cumhur İttifakının AK Parti'nin milletvekili sayısındaki önemli düşüşe rağmen meclisteki mutlak çoğunluğunu koruduğuna dikkat çekilen haberde "Bu, Türk cumhurbaşkanına önemsiz olmayan bir psikolojik üstünlük sağlıyor." denildi.

Haberde seçimlere yüksek katılım oranına vurgu yapılarak, "Türkler, her zamanki gibi, yüksek oranda oy kullandılar." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıradan bir vatandaş gibi İstanbul'da oy kullanma sırasını beklerken görüntülendiğine yer verilen haberde, "6 Şubat depremlerinin harap ettiği güney ve güneydoğu bölgelerinde seçmenler, depremlerin okulları yıktığı veya zarar verdiği yerlere kurulan prefabrik ofislerin önünde de kuyruk oluşturdu." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin önde gelen Flamanca gazetesi De Morgen da "Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimleri kararsız görünüyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu olası bir ikinci turu kabul ediyor" başlığını kullandı.

Yunanistan'da Ta Nea gazetesi, Türkiye'deki seçimlere ilişkin başlığında "anketlerin başarısızlığına" işaret ederek, ikinci turun sonucu belirleyeceğini vurguladı.

Kathimerini gazetesi Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları için "Erdoğan anketleri, Kılıçdaroğlu beklentileri yanlış çıkardı" başlığını kullandı.

Erdoğan'ın birinci turun kazananı olduğunu belirten Kathimerini, "28 Mayıs için heyecan devam ediyor." ifadelerine yer verdi. Gazetenin "Erdoğan'ın dayanma gücü ve zor Türk-Yunan ilişkileri" başlığıyla verdiği analizde de Millet İttifakı'nın zaferine ilişkin senaryoların artık "gereksizler sepetinde" olduğu ifade edildi.

Ethnos gazetesinin haberinde de ikinci turda Sinan Oğan'ın belirleyici olacağı belirtildi.

BALKANLAR

Sırbistan'da Tanjug haber ajansı, seçim haberini, "Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk tur sonuçlarından memnun" başlığıyla verdi.

Bosna Hersek'in en çok okunan gazetelerinden Dnevni Avaz haberinde, "Erdoğan'ın önemli bir avantajı var ama yeterli değil: Türkiye ikinci tura gidiyor", haber sitesi Klix de "Kılıçdaroğlu büyükşehirlere hakim" başlıklarını kullandı.

Hırvatistan'ın haber ajansı HİNA seçim haberini, "Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna avantajlı giriyor", Karadağ ajansı MİNA da "Erdoğan önde ama mutlak çoğunluğu sağlayamadı" şeklinde okuyucularına duyurdu.

BALTIKLAR

Finlandiya'dan YLE seçime ilişkin yaptığı haberde "Uzun seçim gecesi henüz bir çözüm getirmedi - Türkiye'nin ikiye bölünmüşlüğü daha da derinleşiyor gibi görünüyor" başlığını kullandı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'nda yer alan haberde ise "Dramatik bir gecenin ardından Türkiye, cumhurbaşkanı seçimlerinin tarihi ikinci turuna hazırlanıyor" başlığı kullanıldı. Haberde seçim gecesi Erdoğan'ın destekçilerine hitap ettiği ve "muzaffer" bir görüntü sergilediğine dikkat çekildi.

Estonya Kamu Yayıncılığı (ERR) da seçimin ikinci tura kaldığını ve katılımın yüzde 90 civarında olduğunu vurgulayarak, Türkiye'deki seçim sistemine dair bilgilendirme yaptı.

Polonya haber ajansı PAP seçim sonuçlarını, ayrıca Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını okuyucularıyla paylaştı.

ÖNE ÇIKAN YAYIN KURULUŞLARI

Avrupa'da önde gelen haber sitelerinden Politico, "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, Türkiye'de ikinci tur için karşı karşıya geliyor" başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında ikinci tur için mücadele etmeye hazır olduğunu söylediğini yazdı.

Haberde Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyların anketleri hayal kırıklığına uğrattığı ifade edildi.

Haberin ara başlığında "Dünyanın en önemli seçimi" ifadesi kullanılarak, "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi, hem 85 milyonluk NATO üyesi ülkede demokrasinin geleceği, hem de Avrupa ve Orta Doğu'nun güvenliği açısından büyük sonuçlar doğuracağı için bu yıl dünyanın en yakından izlenen siyasi çekişmelerinden biri haline geldi." denildi.

Euronews sitesinde de Türkiye'deki seçimler, ilk haber olarak yer aldı.

ABD'nin önde gelen gazeteleri ve haber kuruluşları, Türkiye'deki seçimleri manşetten görürken, çoğunlukla seçim sonuçlarında kaynak olarak AA'nın açıkladığı verileri kullandı.

Haberlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarına yer verilerek, resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 50 eşiğinin geçilemediğine işaret edildi.

Ülkenin en önde gelen gazetelerinden New York Times, internet sitesinde Türkiye'de düzenlenen seçimleri manşetine taşıyarak, "Çoğunluk Erdoğan'dan kaçarken, gerginlikle beklenen Türkiye seçimlerinde ikinci tura gidiliyor" başlığını attı.

Haberin sürmanşetinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı ikna etmek için önünde 2 hafta olduğu belirtilerek, "Seçimin sonuçları, 28 Mayıs'ta Türkiye'nin siyasi dokusunu yeniden şekillendirebilecek ikinci turda zafer kazanmak için Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında 2 haftalık bir mücadele için zemin oluşturdu." ifadesine yer verildi.

"İKİNCİ TUR" VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Washington Post gazetesi de seçim sonuçları için "Türkiye'deki kafa kafaya yarışta, Erdoğan muhtemelen ikinci tura hazırlanıyor" başlığını kullandı.

Haberin içeriğinde seçim ve oy sayım sürecinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara da yer verildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal ise seçim sonuçları için, "Erdoğan ve rakibi, Türkiye'de ikinci tur seçimlere gidecek gibi duruyor" başlığını kullandı.

Haberde, dün yapılan seçimlerde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun mevcut duruma göre çoğunluğu yakalayamadığına işaret edildi ve adayların seçim sonrası açıklamaları aktarıldı.

Bloomberg, seçim sonuçlarına ilişkin haberinde, "Türkiye ikinci tura hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

CNN VE AP'DE DE İKİNCİ TUR ÖNE ÇIKTI

CNN ise Türkiye'deki seçimleri, "Erdoğan, Türkiye'deki bıçak sırtı seçimlerde ikinci tura gidiyor" başlığıyla manşetine taşıyarak, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının muhtemel olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan haberde, Türkiye'nin kaderini "yüksek bahisli seçimlerin" belirleyeceği kaydedildi.

Amerikan Associated Press'in (AP) "Erdoğan'ın oyları düşerken, Türkiye ikinci tur başkanlık yarışına gidiyor gibi görünüyor" başlıklı haberinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktığı, ancak galibiyet için gereken oyların gerisinde kaldığı yazıldı.

Haberde, seçim sonuçlarının, AK Parti'nin mecliste çoğunluğu korumaya kararlı olduğunu gösterdiği vurgulanırken, "Erdoğan'ın çoğunluğu elinde tutuyor gibi görünmesi, ikinci tur oylarını kazanma şansını artırıyor ve daha fazla seçmenin, yasama meclisinin bölünmesini önlemek için Erdoğan'ı desteklemesi muhtemel." görüşü paylaşıldı.

Seçimin dünya tarafından yakından izlendiği aktarılan haberde, Kılıçdaroğlu'nun, "Bu seçimi ikinci turda kazanacağız." ifadelerine de yer verildi.

RUS BASINI TÜRKİYE'DEKİ SEÇİME VE SONUÇLARINA GENİŞ YER VERDİ

Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin açıklamalar, Rus basınında geniş yer buldu.

Vzglayd Gazetesi, "Türk seçimlerinin birinci turu Rusya'nın yararına kazanıldı" şeklinde başlık attığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinin, Rusya için neden gerekli olduğuna ve Batı'nın bu zaferi engellemek için neler yapabileceğine ilişkin analiz yapıldı.

Rusya'nın bu seçimleri çok yakın takip ettiğine dikkat çekilen haberde, Ukrayna'daki savaş etrafındaki güç dengesinin bu seçimlerin sonucuna bağlı olduğu belirtildi.

Türkiye'nin konumunun, hem Batı'nın yaptırım uyguladığı Rusya'ya paralel ithalat mevcudiyeti sağladığı hem de Kafkasya'da Rusya'nın sınırlarındaki durumu etkilediği vurgulanan haberde, muhalefetin çok daha ABD yanlısı olduğu kaydedildi.

Haberde, "(Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanması halinde) Erdoğan'ın 'hem bize hem size' çizgisinden vazgeçecek, ardından Rusya karşıtı yaptırımlara sıkı sıkıya uyacak, Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik edecek, Rusya çevresini alevlendirecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Batı'da bazı uzmanların, ABD ve Avrupa Birliği yetkililerine, Türkiye'de oylar sayıldıktan sonra "Erdoğan'ın seçimlerde hile yaptığı" tezini öne sürerek, Ukrayna'daki gibi meydan olayları yapma çağrısında bulunduğu kaydedilen haberde, "Bugüne kadar Erdoğan bu planın gerçekleşmesine izin vermedi. Türkiye'de 'meydan' olmadı. Siyasi yönetim devam ediyor. Erdoğan ilk turu geçemese de net bir şekilde birinci oldu." ifadelerine yer verildi.

Rossiyskaya Gazeta "Erdoğan, oyların yüzde 100 sayımından sonra yüzde 49,35 oy aldı" başlığı ile verdiği haberde, seçimlerin ikinci tura kaldığına dikkati çekti.

Kommersant gazetesi, "Erdoğan ilk turda zafer kazanamadı" başlığı attığı haberinde, Türkiye'de halkın sandığa rekor düzeyde ilgi gösterdiğini belirtti. Gazete, yine de hala sandıkların tamamının açılmadığına işaret etti.

Vedomosti gazetesi, Türkiye'deki seçimleri "Erdoğan ilk turda cumhurbaşkanı seçimini kazanamadı" başlığı ile verdi. Haberin içerisinde, Erdoğan'ın, taraftarlarına yaptığı konuşmada, seçimlerin ilk turunda kazanacağı görüşünü, Kılıçdaroğlu'nun ise ikinci turu kendisinin kazanacağını dile getirdiği hatırlatıldı.

Moskovskiy Komsomolets, "Türkiye'deki seçimler: Lider Erdoğan'a ikinci turda yenilgi sözü verildi" başlığı ile seçimlerin sonucunu duyurdu. Muhalefetin lideri Kılıçdaroğlu'nun, ikinci turda kazanacağı savunulan haberde, pek çok genç seçmenin, iktidardaki AK Parti'ye sırtlarını döndüğü önü sürüldü.

"Erdoğan'ın partisinin lider olduğu ittifak, parlamentoda 320'den fazla sandalye elde etti" başlığı ile Türkiye'deki seçimin sonucunu aktaran İzvestiya gazetesi ise seçimlerde geçersiz oyların çokluğuna dikkati çekti ve kesin sonuçların henüz açıklanmadığını aktardı.

TASS ve RİA haber ajansları, Türkiye'deki oy sayımlarını ve gelişmeleri belirli aralıklarla abonelerine duyurdu. Rus televizyon kanalları da haber bültenlerinde Türkiye'den yapılan canlı bağlantılarla gelişmeleri seyircilerine aktardı.

SURİYE BASINI

Suriye'de rejimin haber ajansı SANA'nın geçtiği haberde, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rakiplerinin önünde olduğu ifade edildi.

Haberde, "Türkiye'deki Yüksek Seçim Kurulu, Türk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rakibi Cumhuriyet Halk Partisi adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu açıkladı. Ancak aradaki fark, ilk turda kazanmasına yetmeyecek." denildi.

Suriye rejimine yakınlığıyla bilinen Vatan Gazetesi de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin haberinde, oy verme işleminde büyük katılıma dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazananın, ikinci turda belirleneceği ifade edilen haberde, AK Partinin parlamentoda en çok milletvekili çıkaran parti olduğu bilgisine yer verildi.

ORTADOĞU BASINI: ERDOĞAN ÖNDE OLARAK İKİNCİ TURA GİDİYOR

Ortadoğu basını, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın önde olduğunu, ancak hiçbir adayın yüzde elliyi aşamaması nedeniyle seçimlerin ikinci tura kaldığını yazdı. Lübnan'ın en-Nehar ve el-Cumhuriyye gazeteleri, bu durumun "Türkiye tarihinde bir ilk" olduğuna vurgu yaptı.

Irak'ın el-Meda gazetesi "Türkiye seçimlerine tarihi ilgi" başlığını kullanarak, ilk verilerin Erdoğan'ın önde olduğunu gösterdiğini yazdı. Irak'ın ez-Zaman gazetesi ise sonuçları, "Türkiye, tarihinde ilk defa ikinci tur seçimlere hazırlanıyor" başlığıyla okurlarına duyurdu.

Baghdad Today internet haber sitesi de "seçimlerin ikinci tura kalmasının, Türkiye tarihinde bir ilk olduğuna" vurgu yaptı.

Tunus'un Sabah gazetesi de sonuçları, "Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan önde tamamlamasına rağmen ikinci tura kaldı" başlığıyla aktardı.

Gazete, "İlk turda zaferini kıl payı ile ilan edemeyen Erdoğan'ın, ikinci turda zaferini ilan etmesi bekleniyor." değerlendirmesine yer verdi.

Libya'nın Ayn Libya gazetesi ise seçimlerle ilgili haberinde "Kılıçdaroğlu: Seçimlere katılım oranı çok yüksekti. Kimse kazandığını iddia edemez" başlığını tercih etti.

İsrail'in Haaretz gazetesi de "Erdoğan ilk turda mutlak çoğunluk sağlayamadığı için Türkiye ikinci tur oylamaya gidiyor." ifadelerine yer verdi.

Oyların yüzde 98'inin sayımının ardından Erdoğan'ın da rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kazanamadığını aktaran gazete, her iki adayın da ikinci tura hazırlandığını yazdı.

Filistin basını da seçimlerin ikinci tura kaldığına vurgu yaparak, Erdoğan'ın "önde olmasına rağmen seçimleri galibiyetle tamamlayamadığını" yazdı.

El-Kuds gazetesi, "İlk sonuçlar: Erdoğan yüzde 49, rakibi Kılıçdaroğlu yüzde 44" başlığını kullandı.

İran resmi ajansı İrna, "Erdoğan ve onu destekleyen partiler seçimi önde bitirdi" başlığını kullanırken, yarı resmi İsna ajansı, "Erdoğan'ın Cumhur İttifakı, parlamento seçimlerini kazandı" manşetini tercih etti.

İran'ın yarı resmi mehr ajansı da seçimleri, okuyucularına, "Erdoğan-Bahçeli ittifakı, beklentilerin üstünde oy aldı." şeklinde duyurdu.

Cezayir'in eş-Şuruk gazetesi, Erdoğan'ın, rakiplerinden yüksek oy olmasına rağmen yüzde 50'yi aşamadığını kaydederek, "Türkiye, tarihinde ilk kez ikinci tura gidiyor." diye yazdı.AA