Kuruluşu 2016 yılında tamamlanan, 3000’e yakın üyesi bulunan İsveç Seks Federasyonu, ilk büyük turnuvasına hazırlanıyor.

Avrupa Seks Şampiyonası ne zaman ?

8 Haziran'da başlayacak organizasyon için 20 ülkeden başvurular kabul edilirken, 45 dakikalık performanslarda katılımcılar 16 disiplinde puanlanacaklar.

Ön sevişme, seks pozisyonlarında yaratıcılık, dayanıklılık, orgazm sayısı gibi alanlarda performansı değerlendirilecek olan katılımcılar jüri ve seyirciler tarafından puanlanacak.

45 dakikalık performanslarda oylama ilk turlarda seyirci ağırlıklı, finalde jüri ağırlıklı olacak. Açıklamalara göre turnuvaya 20 ülkeden katılımcılar başvurmuş durumda. Katılımcı listesi ise açıklanmış değil.

Avrupa Seks Şampiyonasına Kimler katılacak ?

Performanslar, Türkiye’de yasaklı olan www.livesexhouse.com adresinden yayınlanacak. Haftalar sürmesi beklenen organizasyonda günlük performans süresi 6 saat olarak belirlendi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ