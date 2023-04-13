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39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyona yarın kadınlar genel tasnif finaliyle devam edilecek.

Milli sporcu Ahmet Önder de finali 78.265 puanla 21'inci sırada bitirdi.

Büyük Britanya'dan Jarman Jake 83.463 puanla ikinci, Ukrayna'dan Illia Kovtun ise 83.032 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Adem Asil, 84.965 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

Finalde, milli sporculardan Adem Asil ve Ahmet Önder, madalya için mücadele etti.

TOGG ve TESLA adına sahte internet sitelerine dikkat!

TOGG ve TESLA adına sahte internet sitelerine dikkat!

Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler genel tasnifte milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya elde etti.