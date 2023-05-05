Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yayımladığı açıklamayla beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı. ECB önceki üç toplantısında 50'şer baz puanlık artırımlara gitmişti. Refinansman faizinin yüzde 3.75'e, mevduat faizinin yüzde 3.25'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4'e yükseltildiği kaydedildi. ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından düzenlenen toplantıda enflasyonun yukarı yönlü risklerinin devam ettiğini belirtti.

ECB, geçen yıl temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralıkta 50 baz puan artırmıştı. Bu sene de ocak ve mart aylarında 50'şer baz puanlık artırım kararları almıştı. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) da benzer bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

ECB Başkanı Lagarde, enflasyona karşı "daha gidecek yolu" olduğunu ve Avro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya "ara vermediğini" söyledi. Konuşmasında enerji fiyatlarındaki düşüşün ardından hükümetlere mali desteği azaltma çağrısında bulunan Lagarde, aksi takdirde orta vadede ECB'nin daha yüksek bir enflasyon riskiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.

Lagarde, enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye indirmeyi hedeflediklerini belirtti. ECB'nin bugünkü faiz artırım kararıyla birlikte, ekonominin esnek olduğunu ve enerji fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle enflasyon baskısının azalacağı öngörülüyor. Ancak, enflasyonun görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin devam etmesi nedeniyle ECB'nin faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor.

ECB'nin faiz artırım kararı, Avrupa borsalarında pozitif bir etki yaratırken, avro/dolar paritesi ise kısmi bir düşüş yaşadı. ECB'nin faiz artırım kararı, Avrupa ekonomisine duyulan güveni yansıtması açısından da önem taşıyor. ECB'nin faiz artırım kararı ayrıca, diğer merkez bankaları için de bir örnek oluşturabilir ve küresel ekonomideki faiz artırım trendinin devam edeceğini işaret edebilir.