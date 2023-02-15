Eleman.net’ten depremzede istihdam platformu ve seferberliği

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Cavaleri, bu konuda uluslararası ortaklarla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Afetzede Hamilelerin Dikkat Etmesi Gerekenler ‘Deprem stresi erken doğuma sebep olabilir ‘

Afetzede Hamilelerin Dikkat Etmesi Gerekenler ‘Deprem stresi erken doğuma sebep olabilir ‘

Yaşlılar, hamileler, kronik hastalığa sahip olanlar gibi savunmasız grupların yeterince takviye doz aşı olmamasından kaynaklı endişenin sürdüğünü belirten Cavaleri, "Aşılama kampanyaları öncelikle yılda bir kez ve kış başlangıcında yapılabilir." dedi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un sağlık sistemleri üzerinde önemli bir yük oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi.