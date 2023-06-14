Avrupa Cimnastik Birliği, Adem Asil'i Yılın Erkek Cimnastikçisi, Yılmaz Göktekin'i ise Yılın Antrenörü seçti. Adem Asil Yılın Erkek Cimnastikçisi seçildi. Yılmaz Göktekin ise Yılın Antrenörü seçildi. İşte yılın en iyileri listesi:

Avrupa Cimnastik Birliği Yılın Cimnasikçisi oylamaları sonuçlandı

Avrupa Cimnastik Birliği, her sene yaptığı gibi bu yıl da cimnastik alanında yılın en iyilerini seçmek için oylama yaptı. Bugün açıklanan sonuçlara göre Adem Asil Yılın Erkek Cimnastikçisi seçildi. Yılmaz Göktekin ise Yılın Antrenörü seçildi. İşte yılın en iyi cimnastikçileri listesi:

Avrupa Cimnastik Birliği Yılın Cimnasikçisi sonuçlar

En İyi erkek Cimnastikçi: Adem Asil

En İyi Kadın Cimnastikçi: Zsofia Kovacs

Yılın Takımı: Rhythmic Gymnastics group Poland (Polonya RitmikCimnastik Takımı)

Sıradışı Performans: Krete Kaasik

Yılın Antrenörü: Yılmaz Göktekin

Adem Asil, oyların %53'ünü alırken en yakın rakibi Tofiq Aliyev %40 oy alabildi. Yılmaz Göktekin de oyların %57'sini alarak yılın antrenörü seçilmeyi başardı.

Kaynak: HABER MERKEZİ