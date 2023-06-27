Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 454,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 15.892 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artarak 7.494 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 7.234 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 9.333 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 27.400 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,1 yükselişle 1,0909 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,0940'ta dengelendi.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Dünya genelinde makroekonomik verilerden alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları "şahin" kalmayı sürdürüyor.

ECB üyesi Martins Kazaks, ekonominin yumuşamasına karşın Banka'nın faizleri artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi

Analistler, bugün ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.