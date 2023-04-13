İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İtalya hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 464,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 15.749 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.830 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 7.475 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 9.286 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 27.598 puanda seyrediyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,1000 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının resesyon endişesini desteklemesiyle piyasaların yön arayışında olduğunu söyledi.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nnı (Fed) gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantısında 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, 50 baz puanlık faiz artış ihtimalinin de yeniden fiyatlamalara dahil olduğunu söyledi.

Analistler, ECB'nin eylül ayına kadar toplamda 75 baz puan daha faiz artırması ve böylece faiz artırım döngüsünü sonlandırması yönündeki beklentilerin güç kazandığını belirterek, adımların hangi büyüklükte atılacağına yönelik belirsizliklerin bir süre devam edebileceğini kaydetti.

Bugün ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da enflasyon, martta yıllık yüzde 7,4 ile beklentilere paralel artış gösterirken, İngiltere'de sanayi üretimi öngörülerden az yavaşladı.