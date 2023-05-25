Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen altında 457,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 15.809 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.596 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.229 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 9.137 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 26.470 puanda bulunuyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0720 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'deki borç limiti krizinin çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrini sürdürdüğünü söyledi.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasında düzenlenen borç limitine dair görüşmelerde ilerleme kaydedileceğini umduğunu ifade eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a vergileri artırmayacaklarını söylediklerini ve müzakerelerde birçok taviz verdiklerini kaydetti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarına devam etmeleri gerektiği yönündeki sözle yönlendirmelerini sürdürürken, dün de ECB üyesi Bostjan Vasle bankanın faiz artışlarına devam etmek zorunda olduğunu ancak gelecek ay yapılacak faiz artışının bir öncekinden düşük olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün ABD büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemiyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi 1. çeyrek yıllık bazda yüzde 0,2 ve çeyreklik bazda yüzde 0,3 küçülerek beklentilerin altında kalırken, teknik olarak resesyona girmiş oldu. (AA)