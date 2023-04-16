Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, 3 bant bilardo milli takımlar kategorisi finalinde Güzin Müjde Karakaşlı ve Gülsen Değener'den oluşan Türkiye ile Monique Van Exter ve Therese KlompenHouwer'den oluşan Hollanda takımları karşılaştı.

Milli takımdan Karakaşlı rakibi Van Exter'ı 30-26 yendi, Değener ise rakibi KlompenHouwer'a 30-17'lik skorla yenildi. Müsabakada beraberlik sağlanınca final setinde Hollanda ekibi, 12-8'lik üstünlükle Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye ise organizasyonu ikinci sırada tamamladı. (AA)