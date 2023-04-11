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38 sporcunun mücadele ettiği kategoride milli bilardoculardan Serdar Gümüş 5'inci, Mehmet Sezer ise 17'nci sırada yer aldı.

Hacı Arap Yaman, Marvin'i 5 setlik mücadele sonunda 172-147'lik skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu, finalde Alman Heinrich Marvin ile karşılaştı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, artistik kategorisinde Hacı Arap Yaman, çeyrek finalde Fransız Jean Revechon, yarı finalde ise İspanyol Sergio Sanches'i mağlup etti.

ANTALYA (AA) - Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası 'nda milli sporcu Hacı Arap Yaman, artistik kategorisinde altın madalya elde etti.