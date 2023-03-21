Avrasya bölgesindeki kozmetik sektörünün en büyük ticari platformu olarak bilinen ve Avrasya pazarına açılan en önemli kapılardan biri olan BeautyEurasia, Türkiye ve dünyadaki sektör profesyonellerine yönelik yeni iş ve ortaklık fırsatlarıyla oldukça verimli bir fuar deneyimi sunmaya hazırlanıyor. 2022 yılında yaklaşık 350 katılımcıya ve 18.000'e yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar, sunduğu ürün ve hizmetlerle Türkiye’de kozmetik sektörünün nabzını tutuyor. ICA Events tarafından organize edilen BeautyEurasia; dünyanın dört bir yanındaki üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini bir araya getirecek. Orta Doğu, BTD, Avrupa ve Latin Amerika’dan gelen yüzlerce katılımcının yer alacağı fuarda; kozmetik, güzellik ve kuaför ürünleri sergilenecek, stant etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bulgaristan, Fransa, Hindistan, İran, İtalya, Güney Kore, Malezya, Polonya, Rusya, Sırbistan, Yunanistan, İsviçre ve Tayland’ın aralarında bulunduğu birçok ülkeden, 40’tan fazla yabancı katılımcı BeautyEurasia’da ağırlanacak. Toplamda ise 200’ün üzerinde katılımcı fuarda yerini alacak. Fuarda her yıl olduğu gibi bu yıl da Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Yurtdışı Alım Heyeti programı uygulanacak. Kozmetik sektörü temsilcilerine uluslararası alanda iş geliştirme, yeni satın alma, yeni iş ve iş birliği fırsatları yaratılmasına katkı sağlayan fuar, sektör liderlerini ağırlayacak. Bu yılki programda; Arnavutluk, Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Irak, Kazakistan, Nijerya, Katar, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere toplam 35 ülkeden 70’in üzerinde VIP alıcı konuk olacak.

Türkiye’nin 2022 Yılında Kozmetik Ürünleri İhracatı 2,45 Milyar Dolar Oldu

2020 yılında pandemi nedeniyle yükselen ihracat, 2021 ve 2022 yıllarında piyasaların normalleşmesiyle birlikte yükseliş trendine girdi. Geçtiğimiz sene, tüm ürün gruplarında ihracat büyüme performansı gösterirken, Türkiye’nin kozmetik ürünleri ihracatı yüzde 21,3 büyüyerek 2,45 milyar dolar oldu. Diğer yandan ihracat ve ithalata konu olan ürünlerin fiyatlarında artışlar görülürken hem dünya genelindeki enflasyon hem de Türkiye’deki yüksek enflasyon ile ürün fiyatları yıl genelinde önemli ölçüde yükseldi. 2022 yılında iç pazarda kozmetik harcamaları yüzde 85 artarak 35,2 milyar TL olarak gerçekleşirken kozmetik ve bakım ürünleri fiyatlarında ise yüzde 70 artış oldu. Doğal içeriklerle hazırlanmış cilt bakım ürünleri talebinin daha hızlı büyüyeceğine dikkat çeken BeautyEurasia Fuar Direktörü Filiz Mehmedova “Kozmetik sektörü 2023 yılında “doğallık, gerçeklik, sürdürebilirlik” eğilimi üzerinden büyüyecek. Daha az kimyasal içeren kozmetik talebinin giderek arttığı görülüyor. Dünya pazarlarında ayrıca yeşil ürünlerin payı genişlerken organik kozmetik daha hızlı büyümeye devam edecek. Kozmetik sektöründe tüketim tercihlerinin doğal formüllere kaydığını görüyoruz. Bu sebeple vegan ile gluten free hammadde talebinde artış yaşanıyor, daha doğal formüller, sürdürülebilir ve doğa dostu ürünler ön plana çıkıyor” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Çok uluslu kozmetik firmaları üretim ve satış operasyonları için Türkiye'yi tercih ederek, lisans anlaşmalarını, fason üretimlerini ve ortak girişimlerini yeniden artırmaya başladı. Sadece iç pazar değil, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya pazarları için Türkiye merkez olarak kullanılmakta.”22 bini aşkın sektör profesyonelini tek bir çatı altında toplayacaklarını belirten Mehmedova, “Geçtiğimiz yıl offline ve online mecralarda toplam 65 ülkede tanıtım faaliyetleri yürüten BeautyEurasia’da bu yıl fuarın ve katılımcılarının tanıtılması için vitesi yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.