Avokadonun soğuk preslenmesi yoluyla çıkarılan yeşile çalan kahverengi yağı, bileşiminde A,B,D,E,H,K ve PP vitaminleri, ayrıca lesitin, klorofil,omega-9 ve protein bulunduğundan estetik açıdan çok faydalıdır.

Antimikrobiyal özelliklerden faydalanarak cildi avokado yağı ile temizlemek sivilcelerin azalmasını sağlar.

Cildi yatıştıran ve cilt hasarını önleyen avokado, dıştan kullanımda, bol miktarda içerdiği A vitamini sayesinde hücrelerin yenilenmesini destekler.

Üst deride kepeklenmeyi önler. Avokadonun etken maddeleri, deriyi kurumaktan kurtarır ve özellikle kuru ve yıpranmış ciltleri iyileştirir ve güçlendirir. Derinliklere kolayca nüfus ettiği için de cildi korur ve besler.

Avokado yağını tonik olarak da kullanmak mümkün. Bir pamuğa az miktarda avokado yağı sürerek günde 2 kez yüzü yüzünüzü temizleyebilirsiniz.

Avokadonun içinde bulunan yağ, cildin elastikiyetini artırır ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardım eder.

Cilt Kırışıkları İçin:

Olgun bir avokado kabuksuz olarak çatalla ezilir ve yarım tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ile iyice karıştırılır.Bir yumurta sarısı çatalla iyice çırpıldıktan sonra eklenerek karıştırılır ve bu arada da 3 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı , karıştırılma sırasında azar azar eklenir. Cilde uygulanır ve 20-30 dakika kadar ciltte bırakılır.

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