AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 24-25 Haziran tarihlerinde Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından organize edilecek olan Kartepe Tırmanma Yarışı ile devam ediyor. ICRYPEX, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarış, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Derbent Beldesi – Kartepe arasındaki 6 kilometrelik parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak.

24 Haziran Cumartesi günü 09.00-14.00 saatleri arası idari ve teknik kontroller ile başlayacak organizasyon, aynı gün 15.30-18.00 saatleri arasındaki antrenmanlar ile devam edecek. 25 Haziran Pazar günü ise saat 11.00’de Kartepe Derbent’teki Bayrak Tepe Cafe önünden başlayacak yarış, 3 çıkışın tamamlanmasının ardından saat 17.00’deki ödül töreni ile son bulacak.

Bu yarış öncesinde, Kategori 1’de Sevinç Sağıroğlu, Kategori 2’de Buğra Can Kılıç, Kategori 3’te Refik Bozkurt, Kategori 4’te Sinan Soylu ve takımlar şampiyonasında da GP Garage My Team lider durumda yer alıyorlar.