Orjinal 'Avengers' senaryosu çalındı ve çevrimiçi olarak satışa sunuldu. Tüm zamanların en popüler film serilerinden biri olan 'Avengers' da hırsız çetelerinin hedefi olmuştu.

Marvel efsanesi Samuel L. Jackson (74), Amerikan dergisi 'Entertainment Weekly'ye yakın zamanda açıkladığı üzere, orijinal 'Avengers' filmi senaryosunun da çalındığını ve çevrimiçi olarak satıldığını söyledi.

Son zamanlarda büyük Marvel projeleri etrafında fragman ve senaryo sızıntıları hakkında daha fazla hikaye duyuyoruz. Yakın zamanda yeni süper kahraman filmi 'Kraven the Hunter'ın fragmanı, bir içerideki kişi tarafından sızdırıldığı için erken bir şekilde çevrimiçi olarak yayınlandı. Bu tür olaylar giderek daha yaygın hale geliyor, ancak Marvel filmlerinin devasa başarısından önce bile benzer bir olay gerçekleşmişti. 2012 yılında ilk 'Avengers' filmi sinemalarda gösterime girdi ve dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Ancak film yayınlanmadan önce senaryo neredeyse sızdırılacaktı.

Marvel filmlerinde Nick Fury rolünü oynayan Samuel L. Jackson, 'Entertainment Weekly'ye, o ilk filmdeki senaryonun da kopyalandığını ve çevrimiçi olarak satıldığını açıkladı. "İlk 'Avengers' filmini hazırlarken bir çalışanın senaryomu tekrar basıp internette satışa çıkardığını hatırlıyorum" dedi. Yapım hemen durumu fark etti ve çalışanı derhal işten çıkardı.