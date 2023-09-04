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Avcılar'da metruk binada çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişiden 1'inin cenazesi, İstanbul'da defnedildi. Yangında hayatını kaybedenlerden Burak Mungan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Avcılar Hz. Ali Camisi'ne getirildi. Mungan'ın yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Mungan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Avcılar Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Dün akşam, Mustafa Kemal Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın alt katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürülmüştü.

Yanan binada bulunduğu belirlenen 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

İki yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, yanan binanın çevresinde yaşayan 4 evsizi gözaltına alırken yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştı.