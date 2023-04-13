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TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 TS 7125 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı.