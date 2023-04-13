İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 15 Nisan Cumartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeleri açıkladı!
İSTANBUL (AA) - Avcılar’da şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 TS 7125 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri araçta çıkan yangını söndürdü.
Araç içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.