T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/19466 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19466 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu: İstanbul ili, Avcılar ilçesi,Avcılar mah. 4025 parsel bodrum kat 1 bağımsız bölüm 348,00 m2 alanlı arsa üzerinde bodrum kat' zemin kat' 3 normal kattan müteşekkil B.A.K bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan mesken bodrum kat | nolu meskendir. Mimari Projeye Göre, Mesken: 2 oda | salon,mutfak, antre,banyo, wc'den müteşekkil olup meskenin oda ve salon taban alanları laminant parke, ara ıslak alanları (hol,antre ,mutfak ,wc ) gibi yerlerin taban alanları seramik, meskenin duvarları saten boyalı , mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit duvarları renkli fayans ,banyosu klozetli lavabolu,duşakabinli ,dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen ,elektrik, suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemli dairenin Mimari Projeye göre net 60 m2 brüt 66 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir.GAYRİMENKULÜN KIYMETİ :Bulunduğu mevkii, imarı, yüzölçümü, halihazır durumu, civarındaki emsal emlak alım ve satım rayiçleri, ulaşımı, iş merkezlerine, mezkur yerlere, ana artere, alışveriş merkezlerine yakınlığı, belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaatında - kullanılan malzemeve işçilik kalitesi ,yıpranma payı, olduğu gibi kullanılması halinde getirebileceği geliri , değerine tesir eden tüm etkenler ile günün ekonomik koşulları da göz önüne alınarak mezkur taşınmazın bu günkü kıymet takdiri; 900.000,00TL'dir.

Adresi : Denizköşkler Mahallesi Kışla Sokak No:5Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 348 m2

Arsa Payı : 8/96

İmar Durumu :28/08/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar (Güney) Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 4 Kat, Ön Bahçe 4 m, Yan Bahçe 3 m, Arka Bahçe 4 m Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Taşınmaz üzerinde 2 ARABALIK OTOPARK BİNANIN ORTAK YERİDİR 23/05/1986 YEV:4206 Beyanı vardır. Ayrıca tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:54

29/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.