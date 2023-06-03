Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2022/13982 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/13982 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

İstanbul ili Avcılar ilçesi Avcılar Mah. 16688 parsel sayılı, 1. Bodrum kat, 8/100 arsa paylı, 1 Numaralı DAİRE; Taşınmaz, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Denizköşkler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Orhan Veli Sokak,No:1, D:1 adresindedir. 1 nolu bağımsız bölüm daire, onaylı mimari projesinde, binanın 1. Bodrum katında, Net:78 m² (brüt;88 m²) alanda, 3 oda, salon, mutfak, antre, banyo, duş hacimlerinden ibarettir. Mevcut ta sadece konu taşınmazın kullandığı yaklaşık 40 m² alanlı bahçe alanı bulunmaktadır. Taşınmaz, boş olup kullanılmamaktadır.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/05/2023 tarihli yazısında, Avcılar İlçesi, Denizköşkler Mahallesi, 24 Pafta, 16688 Parsel sayılı yer, 28.08.2008 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Avcılar Uygulama İmar Planında, ön bahçe; c (teşekkül istikameti), arka bahçe; 4 metre, yan bahçe;3,00 metre, İkiz nizam, 4 kat yapılaşma şartlarında, Konut Alanı’nda, 6306 sayılı kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli alan olarak belirlenen yerler içinde değildir. Denilmiştir.

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 267,61 m2

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: İhtiyati Tedbir, Aile Konutu Şerhi, Haciz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 10:19

31/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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