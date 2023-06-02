Ancak özellikle CHP’li belediyelere yönelik eleştirilerde hedef sadece Belediye başkanı olmuyor. CHP’nin total siyasi yapısı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu bu eleştirilerden pay alıyor.

Kına Sokak’taki bu çevre temizliği şikayeti, Avcılarda ilginç bir siyasi tartışmaya da neden oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan tartışmalarda CHP’ye ve İmamoğlu’na da sert eleştiriler yönlendirildi.

Bir semt sakini “Bugün İmamoğlu Avcılara geliyor Meydanlar dan baksın Avcılar ilçesine ne yapmış yada vaatte bulunduğu hangi icraatı var” eleştirisi yaparken, bir başka sakin ise “Bu sokak için kaç kişi tarafından talep oluşturuldu ne zaman gelirler bilinmez benim belediyem çözüm bulmuyorsa talebim valilikten olacak büyükşehirden değil” ifadesini kullandı.

Bir başka semt sakini ise tepkisi dile getirirken “gerekli mercilere haber verdim ve yazdım bir yerlere de gitmeme gerek yok hangi çağdayız çözüm masası diye bir şey var buraya insanlar elektronik ortamda talep ve şikayetlerini iletebiliyorlar fakat insanlara ne derecede çözüm bulabiliyorlar bu biraz düşündürücü” diye yazdı.

Tartışmalar sürerken Avcılar’da sıkıntının sadece Kına sokakta olmadığı vurgulandı. Merkezde, Çiğdem Caddesi'nin Cami Sokak ile Fatih Sokak arasındaki kesimindeki çalışma 2 aydan fazla oldu, hâlâ bitmedi. Ve çalışmalar, en az 10 gün kadar daha sürecek gibi görünüyor şikayeti dile getirldi.

Elbette bu tartışmalarda özeleştiri yapanlarda var, Bir ilçe sakini “Herş eyi belediyeden beklememek lazım herkes kendi kapısının önüne 1 kova su döküp süpürse böyle bir şey olmaz çöp için değil dediğim şu anki durumda hangi birine yetişsin belediye” diye vatandaşı daha duyarlı olamaya çağırdı.

Bir başka semt sakini se Zeytinburnu belediyesinin hizmetlerini hatırlatarak “Zeytinburnu’nda belediye gecede 3 kez çöp alıyor akşam 9 gibi bir daha alıyor ..Sonradan çöp çıkaranlarar olur diye gece yarısı 12’ye dogru bir daha geciyor. Sabahta mobilya türü eşyalar için bir araç geziyor..Hher sokakta, bir temizlik görevlisi var bütün gün mesaisi tek bir sokak bir de onları bisiklet ile denetleyen amirleri var.” görüşünü dile getirdi.