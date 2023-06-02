Avcılar Belediyesi, bu yıl 2.si düzenlenecek olan ve 40’a yakın çevre,doğa, spor kuruluşunun da desteklediği “Bin, Koş, Yüz“ etkinliğinde doğa severleri buluşturacak. 4 Haziran Pazar günü saat 7.30’da başlayacak olan etkinlikte 300’ün üzerinde doğa sever iklim krizine karşı pedal çevirecek, yüzecek ve koşacak.

Ispartakule Rota Market Önü’nden saat 7.30 ‘da Bisiklet Turuyla başlayacak olan program şu şekilde:

Bisiklet Turu :

Saat : 7.30

Avcılar’ın 10 mahallesi dolaşılarak, Denizköşkler Plajı’nda bitecektir.

İklim Koşusu:

Saat: 9.30

Barış Manço Kültür Merkezi önüne gelecek bisikletlilerle birlikte birlikte Denizköşkler Plajı’na koşulacaktır.

Yüzme:

Saat: 10.30

Açık denize çekilecek olan teknelerden atlanarak Denizköşkler Plajı’ndan karaya çıkılacaktır.

İklim Krizine Karşı Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği Çeşitli ikramların, hediyelerin yer aldığı “Bin,Koş,Yüz”etkinliği Madalya töreniyle sona erecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ