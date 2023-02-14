Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrasında tüm olanaklarını seferber eden Avcılar Belediyesi dayanışmayı her geçen gün daha da büyütüyor. İlk günden itibaren çok sayıda iş makinesi ve ekip yollayan belediye ekipleri Hatay’da kapsamlı bir lojistik merkezi kurdu. Avcılar Belediyesi Lojistik Merkezi’nde toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor.

Avcılar Belediyesi Hatay’a Lojistik Merkezi Kurdu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. “Dayanışma Ruhuyla Avcılar Yanınızda!” diyen Avcılar Belediyesi depremin hemen ardından çalışmalarına başladı. Avcılar Belediyesi Sivili Savunma Birimi ivedi olarak deprem bölgesine hareket etti. Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan yardım tırları, belediyenin arama kurtarma ekibi, ikram aracı, engelli taşıma aracı ve 35 kişilik otobüs afet bölgesine doğru yola koyuldu. Başkan Turan Hançerli öncülüğünde ivedi olarak bölgeye hareket eden yardımlar deprem bölgesi Hatay’da kurulan Avcılar Belediyesi Lojistik Merkezi’nde bir araya geldi. Lojistik merkezinde; ihtiyaçlar ve öncelikler belirlendi, planlar yapıldı. Avcılar’dan afet bölgesine hareket eden yardım tırları, enkaz çalışmaları için giden iş makineleri, kamyonlar, vinçler ve bölgedeki sokak hayvanlarına tedavi ve beslenme desteği sağlayacak veterinerlik ekibi çalışmalarına başladı.

“Dayanışma Ruhuyla Avcılar Yanınızda!”

Depremin ilk gününden beri afetten etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Avcılar Belediyesi ekipleri, bir yandan da Avcılar halkıyla birlikte başlattığı yardım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen yardım malzemeleriyle birlikte belediye imkanlarıyla hazırlanan yardım malzemeleri Hatay’daki lojistik merkezinde planlanan bölgelere sevk ediliyor. Özellikle ulaşımın zor olduğu ve desteğin gitmediği bölgelere öncelik veren ekiplere gönüllü karavancılar da destek veriyor.

Deprem Bölgesinde Kazanlar Kaynıyor

Arama kurtarma ve enkaz çalışmaları sürerken bir yandan da afet zedeler için kazanlar kaynamaya başladı. Avcılar Belediyesi ekipleri ve Avrasya Gastronomi Aşçılar Federasyonu işbirliğiyle bölgeye aşevleri kuruldu. 5 noktada kaynayan kazanlardan bölge halkı için günde 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Avcılar Belediyesi ekipleri deprem bölgesindeki yaraları sararken Avcılarlı komşularını da unutmadı. Avcılar’da yaşayan ve deprem bölgesinde yakınları olan hemşehrilerini arayan belediye, başkan Turan Hançerli’nin geçmiş olsun mesajını ileterek ihtiyaçlarını soruyor.

Turan Hançerli Afet Bölgesi’nde

Tüm Türkiye’yi seferber eden depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren sahada çalışmalara başlayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, depremin merkez üstlerinden Kahramanmaraş Elbistan’da depremden etkilenen vatandaşların acısını paylaştı. Kahramanmaraş’ın ardından devam eden çalışmaları yerinde koordine etmek için Hatay’a giden Hançerli; “ Yaşadığımız depremler Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep gibi Hatay’ı da yerle bir etti. Gördüğümüz manzaralar canımızı yakıyor. Yaraları hep birlikte sarabilmek için Hatay Merkez'de bulunan Lojistik Merkezimizde ve sahada çalışmalarımızı dört koldan sürdürüyoruz. Bütün ekiplerimiz alanda hizmet veriyor. Ulaşılması zor noktalara yardımları el birliği ile götürüyoruz. Bu zor günleri dayanışmanın gücüyle aşacağız.” dedi. (YHM)