Araştırmalar, kişiselleştirilmiş avatarların daha gerçekçi bir deneyim sunduğunu ve sosyal anksiyeteyi azalttığını gösteriyor. Sanal evrende yapılan eğitimlerin de öğrencilerin başarılarını yükselttiği görülüyor. Kurumsal şirketlere ve eğitim kurumlarına yönelik metaverse çözümleri sunan Cerebrum Tech Kurucusu Dr. Erdem Erkul, “Pandemiyle birlikte uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim hızla hayatımıza girdi. Araştırmalar, öğrencilerin avatarlarıyla katıldıkları eğitimlerde çok daha rahat söz aldıklarını, derslerdeki etkileşimin yükseldiğini gösteriyor. İş toplantıları da daha aktif ve verimli geçiyor. Metaverse kişiselleştirilmiş avatarların yaygınlaşmasıyla daha da yoğun ilgi görecek” diye konuştu.

Teknoloji dünyasının trend konusu olan metaverse’teki gelişmelerin ekonomik yansımalarının nasıl ve hangi boyutta olacağı tartışılırken sosyal hayata ve insan psikolojisine etkileri de merak konusu. Son dönemde davranış bilimleri ve psikoloji alanında metaverse ile temel bileşenleri sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi teknolojiler üzerine yapılan araştırmalar hızla arttı. Araştırmalara göre, 3 boyutlu sanal dünyada avatarlarla katılınan etkinliklerde, insanların topluluk içinde yaşadığı sosyal anksiyetenin büyük oranlarda azaldığı görülüyor. Kullanıcıların beğenilmeme kaygısını ve topluluk önünde konuşamama gibi fobilerini metaverse’teki avatarlarıyla kolayca aştığı biliniyor. Sanal evrende kullanılan avatarlar halihazırda yaygın olarak kullanılan görüntülü toplantı uygulamalarına göre çok daha fazla etkileşim kurmayı sağlıyor.

Sanal derslere katılan öğrenciler daha yüksek notlar aldı

Araştırmalar, özellikle eğitim hayatında öğrencilerin sanal evrendeki derslerde daha başarılı olduklarını ortaya koyuyor. Çin’de yabancı dil eğitimi üzerine yapılan deneylerde, sanal evrende dijital materyallerle desteklenen derslere avatarlarıyla katılan öğrencilerin konuşmaktan çekinmeden derslere aktif katılarak daha hızlı öğrendikleri ve sınavlarda yaklaşık yüzde 20 daha yüksek not aldıkları belirlendi. ABD ve Fransa’da yapılan araştırmalarda da avatarlarla yapılan derslerde öğrencilerin kendilerini daha rahat hissettikleri ve daha kolay etkileşim kurabildikleri gözlemlendi.

Uzaktan eğitimde “yapay zekalı öğretmenler” gündemde

3 boyutlu iletişim platformu CereMeet ile kurumsal şirketlere ve eğitim kurumlarına metaverse çözümleri üreten yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, “Pandemiyle birlikte metaverse teknolojilerinin sunduğu fayda ve olanaklar daha çok tartışılır oldu. Bu dönemde uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim başlıkları hızla hayatımıza girdi. Görüntülü toplantı uygulamaları üzerinden yapılan etkinlikler kullanıcılara yeterli etkileşim imkanı sunmuyor. Metaverse ise örneğin iş dünyası için maliyetleri azaltıp, karbon ayak izini düşürerek sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını sağlanmasının yanı sıra daha etkileyici etkileşim sağlayabildikleri toplantı ve etkinlikler düzenleyebilmelerine imkan tanıyor. Metaverse’te yapılan şirket içi toplantılar çalışanların da verimliliğini artırıyor. Bunun bir yansıması da eğitim yaşamında karşımıza çıkıyor. Uzaktan eğitim ve sertifika programları tüm dünyada yoğun ilgi görüyor. Biz de ülkemizde çok değerli yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içerisinde metaverse dünyasını eğitim için sunuyoruz. Metaverse’te dijital materyallerle yapılan eğitim çok daha fazla akılda kalıcı olabiliyor. Bunun yanında yakın zamanda yapay zekalı sesli asistanlarla öğrencilerin istedikleri derse girerek, anlamadıkları konuları sormaları da bu teknolojilerle mümkün olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekçi avatarlar “orada olma” hissini artırıyor

Stanford Üniversitesi Sanal Etkileşim Laboratuvarı’nca aralık ayında yayınlanan araştırmada da, geniş mimari tasarım içerisinde ya da doğada olma hissi veren sanal ortamların stres seviyelerinde düşüşe ve mutluluk hissi gibi olumlu duyguların artışına neden olduğu belirlendi. 8 hafta boyunca 272 kişi üzerinde yapılan araştırma, kendilerine benzeyen kişiselleştirilmiş avatarlar sayesinde kullanıcıların “orada olma” hissini daha kolay yaşadığı ve diğer kullanıcılarla daha uyumlu hareket ettiklerini göz önüne serdi. Araştırma, sanal evrende zaman geçirdikçe yaşanan deneyimin daha gerçekçi hissedildiğini de söylüyor.

İş hayatında kişiye özel avatar tercih ediliyor

CereMeet’i tercih eden müşterilerine jenerik avatarların yanı sıra kişiselleştirilmiş avatar oluşturma imkanı da sağladıklarını belirten Dr. Erdem Erkul, “Sosyalleşme amaçlı metaverse etkinliklerinde eğlence amaçlı jenerik avatarlar daha sık tercih edilebilirken, iş yaşantısıyla bağlı durumlarda kullanıcılar gerçek hayattaki hallerine daha çok benzeyen avatarlar kullanmayı talep ediyor. Sektördeki rakiplerimizden ayrışarak kişiye özel tasarladığımız gerçekçi 3 boyutlu dijital avatarların iş toplantılarındaki verimliliği ve konsantrasyonu önemli ölçüde artırdığını görüyoruz. Metaverse’ün kişiselleştirilmiş avatarların kullanımıyla daha da yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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