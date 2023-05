"Avatar 2" çok yakında Disney+'ta yayınlanmaya başlayacak. "Avatar: Suyun Yolu" çıktığında bizimle okuyabilirsiniz. Avatar: Suyun Yolu nerede yayınlanacak? Avatar su yolu ne zaman vizyona girecek? Avatar 2 Ne Zaman platformda?

Avatar: The Way of Water, 7 Haziran 2023'te Disney+'ta izlenebilecek.

James Cameron'ın en son gişe rekorları kıran filmi, Nisan 2023'ten beri yalnızca dijital olarak satın alınabiliyor.

Avatar : The Way of Water'ın sonunda bir Disney+ çıkış tarihi var . 7 Haziran 2023'ten itibaren Disney+ aboneliğinizle yıldız yönetmen James Cameron'ın gişe rekorları kıran son filmini hiçbir ek ücret ödemeden izleyebilirsiniz .

"Avatar" serisinin ikinci bölümü de Nisan 2023'ten bu yana olağan platformlarda dijital olarak satın alınabiliyor. Filmin Blu-Ray formatında ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

"Avatar 2"de Jake ve Neytiri'nin ailesinin, eski düşmanları tarafından yeniden avlanmalarının ardından Metkayina halkının yanına sığınmalarını izliyoruz. Deniz insanlarına ve yaşam tarzlarına uyum sağlamayı öğrenmeli ve yeni arkadaşlar edinmelidirler.