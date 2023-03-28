Birbirinden Kaliteli Yeni Nesil Televizyonlar A101’den Alınır

3 tarafı çerçevesiz tasarımı ile dikkat çeken SAMSUNG 58AU7000 58'' 4K Crystal UHD TV, UHD görüntü kalitesine, dahili HD uydu alıcısına, tek kumanda özelliğine, 20 W ses çıkış gücüne, 3 adet HDMI ve 1 adet USB girişine sahip. YouTube ve Netflix uygulamalarına kolayca erişmenizi sağlayan işletim sistemi ile kaçırılmayacak bir ürün olan bu yeni seri televizyon, 14.299 TL fiyatı, 2 yıl Samsung Türkiye garantisi ve ücretsiz montaj imkânı ile bu hafta A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa çıkıyor. 4K Ultra HD özelliğiyle öne çıkan TOSHIBA 55QA4263DT 55’’ Ultra HD QLED Android TV ile seyir zevkinizi katlayın. Google sesli arama, 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi, Bluetooth ve Wireless Display özelliklerini içerisinde barındıran bu QLED Android TV, dahili Wi-Fi özelliğiyle de kullanıcılarına YouTube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına kolayca erişebilmelerine olanak sağlıyor.3 yıllık Vestel garantisiyle birlikte satışa sunulan ürün, 11.999 TL’ye alıcılarını bekliyor. Bir diğer kaliteli televizyon seçeneği ise dahili HD uydu alıcılı HI-LEVEL 43” Full HD Android Smart LED TV. 400 Hz ekran görüntü hızına sahip ürünün, 2x8 W ses çıkışı, kablosuz görüntü aktarma, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişleri bulunuyor. Dahili Wi-Fi özelliği ile internet erişimi de sağlayan televizyon, 2 yıl Sunny garantisine ek olarak +1 yıl da Hi-Level garantisiyle sadece 4.299 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

Hesaplı Beyaz Eşyalar Bu Hafta Da A101’de Sizleri Bekliyor

30 Mart’tan itibaren A101 marketlerinde satışa çıkarılacak olan kaçırılmayacak beyaz eşya REGAL Çift Camlı Beyaz Ankastre Set. İç gövde hacmi 72 L, fırın aydınlatma lambası, 3 pişirme fonksiyonu, beyaz cam, 1 adet derin tepsi, 1 adet sığ tepsi, 1 adet tel ızgarayı içerisinde barındıran Ankastre Fırın. 60 cm genişlik, 4 gözü gazlı, kolay temizlenebilir cam yüzey, düğmeden ateşleme, gaz kesme emniyeti özellikleriyle Ankastre Ocak. Duvar tipi, LED aydınlatma, 60 cm cam davlumbaz, 547m³/h emiş gücü, 68 dB ses seviyesi, tuşlu kontrol paneli ve yıkanabilir kaset filtresiyle Ankastre Davlumbaz’ı bir arada bulunduran bu kaçırılmayacak ankastre set, 2 yıllık Vestel garantisi ve 6.599 TL’lik hesaplı fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu hafta satışa sunulan bir başka cazip fiyatlı beyaz eşya olan SEG CM 1012 10 kg Çamaşır Makinesi, 1200 devir, 10 kg yıkama kapasitesi, LED gösterge, çocuk kilidi, 15 program, hızlı ve ön yıkama gibi çeşitli özellikleri içerisinde bulundurmaktadır. Oldukça konforlu olan bu çamaşır makinesi 2 yıl Vestel garantisi ile yalnızca 6.499 TL’ye A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa çıkmaktadır.

SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 12 kişilik bulaşık yıkama özelliğiyle kalabalık sofralarda endişesiz dakikalar yaşanmasına imkân sağlıyor. Ön yıkama, yarım yük yıkama, 30 dakikalık hızlı yıkama, 50 dakika süper yıkama gibi 6 farklı programı olan makinenin, zaman erteleme ve çocuk kilidi gibi birçok özelliği de bulunuyor. Pratik ve rahat kullanım olanağı sunan bu bulaşık makinesi, 2 yıl Vestel garantisi ve 5.399 TL fiyatıyla A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de sizleri bekliyor.

FLAVEL FLV 6001 6 kg Çamaşır Makinesi ise 15 program, 6 kg yıkama kapasitesi, 1000 devir ve zaman geciktirme özelliklerinin yanı sıra, çocuk kilidi, su kesik ikazı, 0-3h/0-6h/0-9h zaman geciktirme, dengesiz yük kontrolü, su taşma emniyet sistemi, otomatik su ayarlama sistemi, deterjan sarfiyatını önleyen top sistem, paslanmaz çelik tambur ve kapak kilitli uyarısı gibi çeşitli özelliklere sahip. 2 yıl Flavel garanti kapsamında olan çamaşır makinesi, 4.899 TL fiyatıyla alıcılarıyla buluşuyor.

Avantajlı Fiyatlarıyla Cep Telefonları A101’de Satışa Sunuluyor

6,52'' ekran, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızasıyla TCL 20E 3/32 GB Cep Telefonu bu hafta A101’de satışa sunuluyor. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliğiyle güvenliği en üst seviyede tutan bu cep telefonu, 13 MP + 2 MP +2 MP arka ve 8 MP ön kamerasıyla güzel anılarınızı biriktirmenize imkân sağlıyor. 4000 mAh pil gücüyle de şarj sıkıntısını ortadan kaldıran bu ürün, 2 yıl TCL Türkiye garantisiyle ve 2.899 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. 6.5" Super AMOLED ekran, 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızasıyla dikkatleri çeken ve bu hafta satışa sunulan bir başka cep telefonu olan SAMSUNG GALAXY S20FE 256 GB Cep Telefonu, kullanıcısına 4500 mAh pil kapasitesiyle uzun süre kullanım avantajı sağlıyor. 12.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP üçlü arka kamera ve 32.0 MP ön kamerasıyla birbirinden güzel anılarınızı biriktirmenize imkân veren bu telefon, çift SIM ve parmak izi okuyucuyla öne çıkıyor. 2 yıl Samsung Türkiye garantisi, 12.199 TL fiyatı ve çeşitli renk imkanlarıyla A101 teknoloji raflarında ve a101.com.tr’de yerini alıyor.

A101’de GoSmart Fırtınası

iOS/Android uyumlu GOSMART Bluetooth Kulaklık, otomatik eşleme, telefonla konuşma, müzik dinleme, kablosuz bağlantı ve hızlı erişim özellikleriyle, 2 yıl garantisi ve 139 TL fiyatıyla satışta. Bu hafta satışa sunulan bir başka GOSMART Bluetooth Kulaklık ise 300 mAh şarj kutusuyla uzun süre müzik keyfi yaşamanıza olanak sağlıyor. Otomatik eşleme, dokunmatik fonksiyon, sesli asistan, telefonla konuşma, müzik dinleme ve 3 saat konuşma süresi özellikleriyle satışa sunulan bu ürün, 2 yıl garanti kapsamında ve 119 TL fiyatında. Birbirinde fonksiyonlu özellikleriyle GOSMART Kablosuz Kulak İçi Kulaklık ve Powerbank yalnızca 149 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. Otomatik eşleme, telefonla konuşma, müzik dinleme, 24 saat konuşma süresi, açık alanda 12 m menzil, 800 mAh powerbank ve telefon tutacağı fonksiyonu özellikleriyle bu ürün 2 yıl da garanti kapsamı altında. Farklı renk seçenekleriyle GOSMART Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık, kablosuz bağlantı, müzik dinleme/ telefonla görüşme ve katlanabilir olmasıyla ilgi çekiyor. Yalnızca 99,95 TL olan bu kulaklık, 2 yıl da garanti kapsamında bulunuyor. Ergonomik ve şık tasarımıyla GOSMART Kulak İçi Kulaklık, dahili mikrofon özelliği, 24,95 TL olan fiyatı ve 2 yıllık garantisiyle satışa sunuluyor. GOSMART 10.000 mAh Powerbank yanınızdaysa şarjınızın bitmesinden korkmayın. 2 USB çıkışı bulunan, mikro USB ve Type-C girişli bu ürün, 2 yıl garanti kapsamında ve 129 TL’lik fiyatıyla A101 teknoloji raflarında. Stereo kulaklık ve dahili mikrofon özellikleriyle satışa sunulan GOSMART Makaron/Şekilli Kulaklık, 2 yıllık garanti kapsamında ve 24,95 TL fiyatıyla tüm A101’lerde. Yüksek kaliteli sesiyle GOSMART Bluetooth Hoparlör ile müziğin tadını çıkarın. Müzik çalar, şarj edilebilir, sesli arama ve kablosuz bağlantı özelliklerine sahip bu kaçırılmayacak ürün, 2 yıl garantisi ve 79,95 TL fiyatıyla satışa çıkıyor. Android, iOS ve Type-C kablo seçenekleri, farklı model ve renkleri ve 2,4 A hızlı şarj özelliğiyle GOSMART USB Kablo Çeşitleri, 2 yıllık garantisiyle birlikte sadece 21,95 TL. iPhone ve Android uyumlu bir diğer kulaklık olan GOSMART Bluetooth Kulaklık, telefonla görüşme ve müzik dinleme özellikleriyle, 2 yıllık garantisiyle ve 39,95 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

GOSMART Spor Bluetooth Kulaklık spor zevkinizi katlıyor. Spor kullanımına uygun bu kablosuz kulaklık, 2 yıllık garanti kapsamında ve 59,95 TL fiyatında bulunuyor.

GOSMART 3’ü 1 Arada Kablo ile hayatınız kolaylaşıyor. 3 farklı uç kabloyu içerisinde barındıran bu işlevsel ürün, Android/iOS/Type-C uyumlu. 2 yıllık garantisi ve 29,95 TL’lik kaçırılmayacak fiyatıyla A101 marketlerinde. Bilgisayar kullananları da unutmayan A101 bu hafta GOSMART Kablosuz Mouse’u 49,95 TL’ye satışa sunuyor. 2.4 GHz, USB Interface, DPI geçişi 1600 ve 3 tuşlu bu fonksiyonel ürün, 2 yıllık garantisini de içerisinde barındırıyor.

Evde İşleri Kolaylaştıracak Küçük Ev Aletleri A101’lerde Tüketicilerle Buluşuyor

A101 KIWI KSM 2405W Waffle Makinesi ile tatlı keyfini eve taşıyor. 750 W motor gücü, yapışmaz kaplı waffle plakaları, aşırı ısınmaya karşı koruması, entegre soğuk kalan sapı ve emniyet kilitli kapağı ile bu ürün waffle yapmanızı kolaylaştırıyor. 2 yıl garantisiyle ve 299 TL fiyatıyla tatlı tutkunlarını bekliyor.

FLAVEL FLV 110BS El Blender Seti mutfakta vakit geçirmeyi sevenlerin vazgeçilmezi oluyor. 700 W, karıştırma, çırpma ve doğrama fonksiyonları, 500 ml doğrayıcı hazne ve turbo fonksiyonu özelliklerine sahip. 2 yıl Flavel garanti kapsamında bulunan bu kaçırılmayacak set sadece 439 TL’ye A101 marketlerinde satışta. Çay tiryakilerinin yüzü A101 sayesinde gülüyor. Bu hafta satışa sunulan HOMEND Royaltea Çay Makinesi, 1800 W, 1 L kapasiteli, dayanıklı Alman Schott cam demlik, sağlığa zararlı madde içermeyen Bisfenol A, 1,9 L su haznesi, çay filtresi, sıcak tutma sistemi, su/kireç filtresi ve susuz çalışmama emniyeti özelliklerine sahip. 2 yıl garanti kapsamında bulunan bu ürün 579 TL’ye çay tüketmeyi sevenlere sunuluyor.



KIWI KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici ile kıyafetleriniz ütülü gibi duruyor. Damlatmaz, otomatik kapanma, 45 saniye hızlı ısınma süresi, 120 ml su kapasitesi ve ölçü kabı dahil, perde ve askılı ürünler için kolay kırışık giderme, 18 g/dk. buhar oranı, fırça başlık ve 1000 W özelliklerine sahip ürün, 2 yıl garanti kapsamında ve sadece 379 TL fiyatında.

A101 Kişisel Bakım Ürün Rafları Yine Çok Çeşitli

QU 3500 Saç Kurutma Makinesi, 2400 W, AC motor, 2 kademe ısı ve hız ayarı, dar ve geniş fön başlığı, 2 yıl garantisi ve 249 TL fiyatıyla satışta. ORAL – B Pro 600 Cross Action Şarjlı Diş Fırçası ile bembeyaz dişlere kavuşun. Yetişkin şarjlı diş fırçası, günlük temizlik-1 modlu ve zamanlayıcı özellikli bu diş fırçası, 2 yıl garanti kapsamında ve 439 TL fiyatıyla A101 kişisel bakım reyonlarında. ORAL – B Cross Action Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 3+1 ise yetişkin şarjlı diş fırçası yedek başlığı, Cross Action Cleanmaximizer teknolojisi ve 199 TL hesaplı fiyatıyla satışa sunuluyor. Taşınabilir, şık ve modern tasarımı ile dikkat çeken APRILLA AHC 5050 Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi, bakımına önem veren erkekler için kullanışlı bir ürün. 1200 mAh büyük li-iyon pil kapasitesi, paslanmaz çelikten ve titanyumdan yapılmış bıçaklar, yaklaşık 120 dakika çalışma süresi, kalın ve güçlü USB kablosu 24 AWG ve 6 boydan oluşan tarak aparatları ile istenilen saç modellerini yapmak artık çok kolay. Kablolu veya kablosuz özelliğiyle de kullanım kolaylığı sunan ürün, 2 yıl garantisiyle ve 329 TL fiyatıyla A101 kişisel bakım reyonlarında alıcılarını bekliyor. Bakımına önem veren erkekler için kaçırılmayacak bir diğer ürün olan APRILLA AHC 5026 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi ise güçlü motoru, paslanmaz çelik bıçakları ile istenilen saç ve sakal modellerine kavuşmaya yardım ediyor. Temizlik fırçası, yağı ve USB şarj kablosu ile satılan bu makine sadece 149 TL fiyatıyla, 2 yıl garantisiyle ve farklı renk seçenekleriyle satışa çıkıyor.

A101 Bu Hafta Şehir İçinde Rahatlıkla Kullanılabilen Elektrikli Aracı Satışa Çıkarıyor

30 Mart günü A101’de 45 km azami hıza ulaşabilen ve 63 km menziliyle VOLTA EV1 Elektrikli Araç tüketicilerle buluşuyor. Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama, led ön farlar, elektrikli yan camlar, açılabilir sunroof ve arka cam, 4.7'' renkli TFT gösterge paneli, Bluetooth'lu müzik çalar, iki hoparlörlü ses sistemi, USB port ile şarj imkânı, ayarlanabilir sürücü koltuğu, ön/arka disk hidrolik fren sistemi, ön cam silecek yıkayıcı sistemi, ısıtma/buğu giderme sistemi, ön/arka emniyet kemeri, viraj denge çubuğu, dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi ve dört tekerlekten bağımsız amortisör ile kullanıcılarına şehir içinde kolay kullanım olanağı sağlıyor. Birbirinden çeşitli ve kaliteli teknik özelliklerinin yanı sıra, 119.990 TL’lik uygun fiyatıyla ve 2 yıllık garantisiyle A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunuluyor.

