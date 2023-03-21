A101’in Satışa Sunduğu Cazip Fiyatlı Televizyonlar Alıcılarını Bekliyor

A101’de bu hafta cazip fiyatıyla TOSHIBA 65UA2263DT 65" Ultra HD Android TV alıcılarını bekliyor. 4K Ultra HD özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken bu televizyon, 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, Chromecast ve Bluetooth özelliklerinin yanı sıra dahili Wi-Fi özelliğiyle de kullanıcılarına Google Play, Google Play Movies & TV, YouTube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına kolayca erişim imkânı sağlıyor. 3 yıllık Vestel garantisiyle ve 12.499 TL fiyatıyla bu hafta A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunuluyor. 23 Mart günü satışa sunulan bir başka yeni nesil televizyon TOSHIBA 50UA2263DT 50" Ultra HD Android TV, 4K Ultra HD özelliğiyle kullanıcısına keyifli bir seyir zevki imkânı sunuyor. 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, Chromecast, Bluetooth ve dahili Wi-Fi özelliklerine sahip bu televizyon, YouTube, Netflix, Prime Video, Google Play ve Google Play Movies & TV uygulamalarına kolay erişim avantajını sizlere sağlıyor. Yalnızca 7.499 TL fiyatındaki bu kaliteli televizyon, ücretsiz montaj imkânı ve 3 yıllık Vestel garantisiyle alıcılarını bekliyor. Bir diğer seyir zevki sunan televizyon ise Full HD görüntü kalitesine sahip TOSHIBA 43L2163DT 43” Full HD Smart TV. Dahili HD uydu alıcısı, 2 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi, dahili Wi-Fi ve Wireless Display özelliklerinin yanında, Exxen, Youtube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına da kolay erişim olanağı sunuyor. 3 yıllık Vestel güvencesindeki bu televizyon, ücretsiz montaj imkânı ile sadece 5.799 TL’ye satışa çıkıyor.

Her Bütçeye Uygun Beyaz Eşyalar A101’de Yerini Alıyor

23 Mart’tan itibaren A101 marketlerinde satışa çıkarılacak olan kaçırılmayacak beyaz eşya 242 litre net hacme sahip SEG ST 283 Buzdolabı. 201 litre soğutucu bölme hacmi, 42 litre dondurucu bölme hacmi, statik soğutma sistemi, değiştirilebilir kapı açılış yönü, çift kapı, LED aydınlatma, 223 kWh/a enerji tüketimi gibi daha nice avantajlı özellikleri bulunan bu ürün, 2 yıl Vestel garantisi ve 5.099 TL fiyatıyla A101 marketlerinde tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bir diğer kaçırılmayacak beyaz eşya ise SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L. Mekanik kontrol, 0-75oC termostat çalışma aralığı, 2000 W güç, 220-240 V nominal besleme voltajı, 100oC güvenlik termostatı atım sıcaklığı, 10 bar emniyet ventili maksimum çalışma basıncı, 20/22 kg ağrılık ve -426x744 mm boyut özelliklerine sahiptir. Silindirik şekli ve kar beyaz alt ve üst kapak rengi bulunan bu ürün, 2 yıllık Vestel garantisi ve 2.599 TL’lik fiyatıyla sizleri bekliyor.

SEG CM 1212 E 12 kg Çamaşır Makinesi, gecikmeli başlatma, yorgan yıkama, ön ve 12 dakika hızlı yıkama özelliklerine, 1200 devir ve 12 kg yıkama kapasitesine sahip. Kaçırılmaması gereken bu makine Vestel servis güvencesindeki 2 yıl garantisi ve 7.199 TL fiyatıyla A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de satışta. Evinizde 7/24 taze, sağlıklı ve lezzetli su içebileceğiniz ve mutfak tezgâh altında minimum yer kaplayan tasarımıyla dikkat çeken, bu haftanın bir diğer cazip fiyatlı ürünü HYUNDAI EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı. Toplam 7 filtreli su arıtma cihazı, %100 doğal mineral içeren alkali ve detox filtre ile yüksek pH seviyesinde su üretimi, elektrik gerektirmeyen ekonomik sistem, 5 litre/saat kapasite ile yüksek performans, 6-12 ay filtre ömrü gibi çeşitli özellikleri bulunan bu su arıtma cihazı 2 yıl garantisi ile sadece 1.999 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de. Belirtilen bu fiyata montaj ücreti dahil değildir.

Teknolojik Ürünler A101’de Çok Hesaplı

6.51" ekran, 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızasıyla OPPO A55 4/128 GB Cep Telefonu bu hafta alıcılarını bekliyor. 50 MP+2 MP+2 MP üçlü arka kamerası ve 16 MP ön kamerasıyla güzel anılarınızı biriktirmenize olanak sağlayan bu telefon, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliğiyle de güvenliği en üst seviyede tutuyor. 5000 mAh pil kapasitesine sahip ürün, 2 yıl OPPO Türkiye garantisiyle, 5.399 TL’ye A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

ELITLED Uzaktan Kumandalı RGB Şerit LED ise 5 metre, farklı mod seçenekleri, dış cephe kullanımına uygun silikon kaplama ve ışık şiddeti ayarlama özellikleriyle ve 69,95 TL fiyatıyla çıkıyor.

SANDISK 240 GB Dahili SSD ile dosyalarınızı güvenle saklayın. Sata bağlantı tipindeki bu ürün, 7 mm kalınlığa, 530 MB/s okuma hızına ve 440 MB/s yayma hızı özelliklerine sahip. 240 GB depolama alanı bulunan bu dahili SSD, 2 yıl garantisiyle ve 369 TL fiyatıyla tüm A101’lerde.

Adımsayar, kalp atışı takibi, uyku takibi, SPO2 takibiyle bu haftanın öne çıkan bir diğer ürünü QCY GTC Akıllı Saat, 15 güne kadar olan pil ömrüyle ve 100'den fazla saat arayüzüyle kullanıcılarına konforlu bir hizmet veriyor. Cilt dostu konforlu kayış, 1.85” HD ekran 240x280 piksel ve QCY App ile uygulama desteğiyle alıcılara sunulan bu akıllı saat, 2 yıl garanti kapsamında ve 399 TL’lik fiyatıyla A101 teknoloji raflarında.

GOSMART 128 GB Smart USB Bellek ise özel dosya ve fotoğrafları saklamaya olanak sağlıyor. OTG desteği olan tüm cihazlar ile uyumu sayesinde kullanımı oldukça kolay olan ürün 2 yıl garantisi ve sadece 109 TL fiyatıyla A101 marketlerinde yerini alıyor.

Küçük Ev Aletlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar A101’de

XIAOMI Air Fryer Yağsız Fritöz ile sağlıklı yemek yapmak artık çok kolay hale geliyor. 6 litre hacim, 40-200 °C geniş sıcaklık aralığı, 40-80 °C düşük sıcaklık aralığı ile buz çözme, fermantasyon özelliği, yüksekliği ayarlanabilir tepsiyle 6 L'den 3 L'ye geçiş imkânı, dokunmatik kontrol paneli ve sallama hatırlatıcısıyla dikkat çeken bu ürün, 2 yıl Xiaomi Türkiye garantisiyle birlikte yalnızca 5.099 TL. Çıtır çıtır tostlar yapabileceğiniz ARZUM AR2037 Mistost Tost Makinesi, 1800 W, 180o açılabilen üst gövde, çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir yapışmaz ısıtıcı plakalar, 3 kademeli ısı ayar düğmesi ve daha nice özellikleri ile kahvaltılarınızın vazgeçilmezi haline geliyor. 4 yıllık Arzum garantisindeki bu ürün ve 729 TL’ye sizleri bekliyor. Kahveseverleri de unutmayan A101, HOMEND Coffeebreak 5046H Filtre Kahve Makinesi ile yüzleri güldürüyor. Zaman ayarlama özelliği, 900 W, 40 dk. sıcak tutma özelliği, otomatik başlatma fonksiyonu, cam demlik, sıcak tutma tepsisi, 12 fincan kapasitesi, otomatik kapanma, damlama önleme özelliği, çıkarılabilir filtre, LCD ekran, su seviyesi göstergesi ve daha nice çeşitli özelliği sayesinde oldukça kullanışlı bir ürün. 899 TL fiyatı ve 2 yıllık garantisi ile bu hafta A101 marketlerinde. Kahve, süt-ayran köpürtmek, yumurta çırpmak ve sos yapmak için ideal olan, portatif ve kablosuz kullanımıyla KIWI KCM1112 Kahve Köpürtücü bu hafta satışa sunuluyor. 2xAA pil ile çalışan bu ürün, paslanmaz çırpıcı aparat özelliğiyle, 2 yıl garantisiyle ve 79,95 TL olan uygun fiyatıyla A101 raflarında alıcılarıyla buluşuyor.KIWI KSPG4812 Kahve Baharat Öğütücü ile evde küp şeker, kaya tuzu ve kuruyemiş öğütmek artık çok kolay. 50 g kapasite, paslanmaz çelik iç hazne ve bıçak ve kablo saklama haznesi bulunan bu ürün, 2 yıl garanti kapsamı altında ve 269 TL fiyatında. KIWI KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü, 240 ml su haznesi kapasitesi, 33 g buhar püskürtme, kuru ütü, sprey fonksiyonu, 2000W ve farklı renk seçenekleri gibi çeşitli özellikleri ile 289 TL fiyatı ve 2 yıllık garantisiyle A101 mağazalarında.

AKEL AF016 Termostatlı Yuvarlak Fırın, 1100 W güç, alüminyum tepsi, kablo sarma aparatı, seçimli rezistans kontrolü, ön gözetleme camı ve daha nice özellikleri ile oldukça pratik bu ürün 2 yıllık garanti kapsamında 649 TL’den A101 marketlerinde sizleri bekliyor.

A101 Müzikseverleri De Unutmuyor

Her yaştan müziksever için bu hafta satışa çıkan JWIN CMK-1237 37 Tuşlu Elektronik Org, 8 ton, 16 ritim, 10 demo şarkı, kayıt ve çalma özellikli, nota öğretici etiket ilaveli, mikrofon, USB güç kablosu dahil olan bu ürün 2 yıl garanti kapsamında 229 TL’den A101 marketlerinde satışa sunuluyor.

Birbirinden Kullanışlı Kişisel Bakım Ürünleri A101’de Sizleri Bekliyor

APRILLA ABS 1026 Dijital Banyo Baskülü ise formunu korumaya dikkat edenler için ilgi çeken ürünler arasında yerini alıyor. 150 kg’a kadar ağırlık ölçebilen, temperli cam, yüksek hassasiyetli sensör, düşük güç ve aşırı yük uyarısı gibi özelliklere sahip ürün 2 adet AAA ince pil ile çalışıyor. 2 yıl garantisi ve sadece 129 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine sunulan dijital banyo baskülünün farklı renk seçenekleri de bulunuyor.

FAKIR Ultimo Saç Sakal Kesme Makinesi ise paslanmaz çelik bıçaklar ve kablolu ve kablosuz kullanım imkânı, 35-40 dk. kablosuz kullanım özelliklerini içerisinde barındırmaktadır. Temizleme fırçası, bakım yağı, şarj kablosu, berber tarağıyla birlikte satılan bu makine, 2 yıl garanti kapsamında ve 239 TL olan hesaplı fiyatıyla satışta.

A101’de Bu Hafta Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Var

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, 25 km/h azami hız, 1000 W motor gücü, 117 kg ağırlık, 60V 20Ah batarya kapasitesi, 7-8 saat şarj süresi, 36 km menzil, LED ön far ve stop farı, özelleştirilmiş park modu ve park freni, 160 kg azami taşıma kapasitesi, 1710 mm uzunluk, 785 mm genişlik, 1040 mm yükseklik, minimal üç tekerlekli araç tasarımı, VRLA jel batarya, verimli elektrik motoru teknolojisi, 10 kg taşıma kapasiteli ön sepet, dijital hız göstergesi, dönüş kabiliyetini artıran diferansiyeli sistemi, ön ve arka kampana fren, 20 litre kapalı bagaj kapasitesi, iki kişilik oturma konumu, geniş ve konforlu koltuklar, direksiyon kilidi, Euro 5 standardında ve B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir. Bu kaçırılmayacak ürün 2 yıllık garanti kapsamında 19.990 TL’den A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunuluyor.