Birbirinden Özel Fiyatlı Yeni Nesil Televizyonlar A101’de

Ultra ince çerçevesiyle ve 4K Ultra HD özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken HI-LEVEL HL55FMN403 55'' Ultra HD Android Smart LED TV, dahili UHD uydu alıcısı, 1000 Hz, dahili Wi-Fi, 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, 2x8 W ses çıkışı, DVB- T2/ C yayın desteği, Wireless Display, Ethernet Rj 45 ve S/PDIF dijital ses çıkışı özelliklerine sahip. 2 yıllık Sunny garantisini içerisinde bulunduran bu televizyon, ücretsiz kurulum imkanıyla ve 6.299 TL fiyatıyla bu hafta satışa sunuluyor.

TOSHIBA 32W2163DT 32” Uydu Alıcılı Smart LED TV hesaplı fiyatıyla ve birbirinden çeşitli özellikleriyle tüketicilerle buluşuyor. 1 adet USB girişi, 2 adet HDMI girişi, dahili Wi-Fi, Wireless Display ve dahili HD uydu alıcısı özelliklerinin yanında, Exxen, Youtube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına kolay erişim özelliği de bulunan bu televizyon, 3 yıllık Vestel garantisi ile sadece 3.599 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışta.

A101 Hesaplı Beyaz Eşyalarıyla Tüketicilerin Yanında Olmaya Devam Ediyor

16 Mart’tan itibaren A101 marketlerinde satışa çıkarılacak olan kaçırılmayacak beyaz eşya SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı. 453 L net hacim, leke tutmayan Inox, no-frost, çift kapı, 350 L soğutucu net hacim, 103 L dondurucu net hacim, 8kg/24 saat dondurma kapasitesi, 332 kWh/a yıllık enerji tüketimi, 43 dB ses seviyesi, yan duvarda LED aydınlatma ve elektronik ekran özelliklerine sahip. Yüksekliği 186 cm, genişliği 70 cm ve derinliği 71,2 cm olan bu kaliteli ürün 2 yıllık Vestel garantisi ile 11.999 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

Haftanın bir diğer cazip fiyatlı beyaz eşyası ise 1000 devirli ve 9 kg yıkama kapasiteli SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi, 15 program, çocuk kilidi, hızlı yıkama, ön yıkama, LED gösterge ve zaman geciktirme özelliklerine sahip. Yüksekliği 85 cm, genişliği 60 cm ve derinliği 58 cm olan ürün 2 yıllık Vestel garantisi ve 6.799 TL gibi cazip fiyatıyla A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de alıcılarını bekliyor.

SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi, 6 program, 12 kişilik yıkama kapasitesi, leke tutmayan Inox, LED gösterge, hızlı 30 dk./40o C, eko program, süper 50 dk./65oC, hijyen 70oC, yoğun 70oC, ön yıkama, 54 dB ses seviyesi, 258 kWh/yıl enerji tüketimi, çocuk kilidi, zaman erteleme ve yarım yük yıkama opsiyonuna sahiptir. Ayrıca 2 yıllık Vestel garantisi de bulunan bulaşık makinesi, 6.799 TL olan hesaplı fiyatıyla A101’lerde ve a101.com.tr’de tüketicilerle buluşuyor.

Kaçırılmayacak bir başka beyaz eşya olan FLAVEL FLV 1003 3 Çekmeceli Dondurucu ise 95 litre kullanılabilir hacim, statik soğutma sistemi, değiştirilebilir kapı yönü, 3 çekmece (1 çekmece + 2 flape kapak), 209 kWh/a yıllık enerji tüketimi, 37 dBA ses seviyesi gibi çeşitli özelliklere sahiptir. Bu kaliteli ürün 2 yıllık Flavel garantisi ile sadece 2.799 TL fiyatıyla satışa sunulmaktadır.

A101’in Satışa Sunduğu Teknolojik Ürünler Bu Hafta Da Çok Uygun

6.53” HD+ DotDrop ekranı, 3 GB RAM’i ve 64 GB dahili hafızası ile XIAOMI Redmi 9C 3/64 GB Cep Telefonu, 5000 mAh pil gücü ile uzun süre kullanım sağlıyor. 13 MP arka Al üçlü kamerası ve 5 MP ön kamerasıyla güzel anılar biriktirmeye imkân sunan ürün, MediaTek Helio G35 işlemcisi, yüz tanıma sistemi ve arkada parmak izi sensörü ile yüksek kalite performans sunuyor. 2 yıllık garantisi, farklı renk seçenekleri ve 3.999 TL fiyatıyla A101 teknoloji raflarında ve a101.com.tr’de sizleri bekliyor.

Bu hafta satışa sunulan kaçırılmayacak bir diğer cep telefonu REEDER S19 MAX PRO 4 GB/128 GB Cep Telefonu, 6.7" ekranı, 4 GB RAM’i ve 128 GB dahili hafızasıyla öne çıkıyor. 48 MP arka ve 16 MP ön kamerasıyla istediğiniz her yerde yüksek kalite fotoğraf çekmenize olanak sağlayan bu telefon, yüz tanıma, 5.000 mAh batarya ve çift SIM kart kullanımı özellikleriyle de kullanıcılarına konforlu bir hizmet sunuyor. 3.599 TL fiyatındaki bu ürün, farklı renk seçenekleriyle ve 2 yıllık garantisiyle satışa çıkıyor.

SANDISK 128 GB USB 3.2 Bellek ile dosyalarınızı güvenle saklayabilirsiniz. USB 3.2 ve 100 MB/sn. transfer hızı özellikleri bulunan bu bellek, ek olarak ücretsiz Rescue Pro data kurtarma yazılımını da içerisinde barındırıyor. Yalnızca 209 TL fiyatındaki ürünün 2 yıl garantisi de bulunuyor.

PHILIPS TAE1126BK Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık ise sadece 74,95 TL fiyatında ve 2 yıllık garanti kapsamı altında.

LOGITECH M185 Kablosuz Mouse ile bilgisayarınızın kontrolü tamamen sizde. 1.000 DPI optik sensörü, kompakt tasarımı, kolay kullanım olanağı, sağ ve sol elle kullanıma uygunluğu, 10 metre bağlantı mesafesi, 12 ay pil ömrü özelliklerinin yanında, gri, mavi ve kırmızı renk seçeneği bulunan bu kablosuz mouse, 2 yıl garanti kapsamı altında ve yalnızca 189 TL fiyatında.

Evinizin Küçük Yardımcıları A101’de Sizleri Bekliyor

SINGER 6160 Brilliance Dikiş Makinesi ile evde istediğiniz her şeyi kendiniz dikebilirsiniz. 6,5 mm zikzak genişliği, 60 değişik dikiş ve dekoratif desen, serbest kol dikişi özelliği ile manşetler, kol ağızları, omuz dikişleri, pantolon paçası gibi dairesel kumaş dikişleri dikebilme, otomatik iplik takma, tek tuşla desenlere hızlı erişim sağlayabilme, tek aşamada 4 farklı ilik açma, dahili iplik kesici, geri dikiş düğmesi ile yapılan son dikiş adımının sökülmemesi için dikişi sağlamlaştırma, 13 iğne pozisyonu, tek dokunuşla masura sarma, basit overlok, yatay makara iplik çubuğu, elektronik pedal, değişken hız kontrolü ve daha nice kullanışlı özellikleri bulunan bu ürün, 3.199 TL’lik fiyatı ve 2 yıllık Singer garantisi ile tüm A101 mağazalarında alıcıların beğenisine sunuluyor.

KIWI KCM 7512 Türk Kahvesi Makinesi ise kahveyi çok sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat. 800 W motor gücü, 6 fincan kapasitesi ve susuz çalışmayı engelleyen emniyet sistemi özelliklerinin yanı sıra, bu makinede kahve dışında poşet çay veya bitki çayı hazırlamak da mümkün. 2 yıl garantisi ile sadece 179 TL fiyatıyla bu hafta A101 market raflarında yerini alıyor.

699 TL olan uygun fiyatı ile göze çarpan HOMEND Functionall 2842H Multi Blender Seti de bu haftanın avantajlı küçük ev aletleri arasında yerini alıyor. 1700 W gücü, 1,5 ml kapasiteli doğrama haznesinin yanı sıra karıştırma, doğrama, dilimleme, 2 farklı rendeleme ve çırpma fonksiyonu ile 6 farklı kullanım sağlayan ürün, paslanmaz çelik çırpıcı ve bıçaklara sahip. 2 kademeli hız ayarı bulunan set 2 yıl garantisiyle satışa çıkıyor.

Mutfakların pratik ve kullanışlı ürünü olan KIWI KHB 4415 Çubuk El Blender’ı, sessiz ve uzun ömürlü DC motor, ısıya dayanıklı, paslanmaz çelik bıçak ve blender başlığı, 300 W maksimum güç ile alıcıların beğenisine sunuluyor. 179 TL fiyatı ile hesaplı bir ürün olan el blender’ı 2 yıl garanti kapsamında yer almaktadır.

KIWI KK 3328 Cam Su Isıtıcı ise kablosuz 360 derece kullanım, paslanmaz çelik gizli ısıtma, susuz çalışmama koruması, LED aydınlatmalı açma/kapama düğmesi ve 2000 W özellikleriyle pratik bir kullanım imkanını sizlere sunmaktadır. 2 yıl garanti kapsamında olan bu ürün yalnızca 249 TL fiyatında bulunmaktadır.

7 yumurta kapasitesi bulunan KIWI KEB 4308 Yumurta Pişirici, çıkarılabilir yumurta tepsisi sayesinde temizliği kolaylaştırırken, işlem tamam uyarısıyla yumurtaları katı, sulu ve orta pişmiş olarak pişirilebiliyor. Yumurta delicili ölçü kabı, gösterge lambalı açma kapama düğmesi, buhar çıkışlı kapak ve gizli ısıtma elemanı gibi özellikleri de bulunan bu ürün kahvaltılarınızı keyifli hale getiriyor. 2 yıl garantisiyle ve yalnızca 149 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Mutfakta işinizi kolaylaştıracak KIWI KC 8209 Doğrayıcı ise 350 W, 500 ml kapasite, turbo fonksiyonu, paslanmaz çelik bıçaklar, kaymaz taban ve saklama kapağı olarak kullanılabilen işlevsel kapak özelliklerine sahiptir. Çeşitli özellikleriyle alıcısına konforlu bir hizmet veren ürün, doğrayıcı et (kemiksiz), tahıl, soğan kesmek için de idealdir. Sadece 279 TL fiyatı bulunan bu doğrayıcı, 2 yıl garanti kapsamındadır.

Bakımına Önem Verenlerin Durağı A101

Saçlara kolayca şekil vermeye imkân sunan APRILLA AHS 2027 Su Dalgası Maşası seramik kaplama ile saça zarar vermez ve plakalar kalınlıklarından bağımsız olarak her tip saça uyum sağlar. El yakmayan uç kısımlar ve asma halkalı 360 derece döner kablo özellikleri bulunan bu ürün 2 yıl garantisiyle ve 279 TL fiyatıyla satışta.

ARZUM AR 5040 Violet Epilasyon Aleti, tüyleri kökünden alan 18 cımbızlı sistem, 2 hız ayarı, temizleme fırçası, saklama kılıfı ve daha nice özellikleri ile oldukça kullanışlı bu ürün, 4 yıllık Arzum garantisi kapsamında ve 299 TL’den A101 marketlerinde sizleri bekliyor.

APRILLA AHC 5007 Saç Kesme Makinesi de bu hafta A101 marketlerinde yerini alıyor. Güçlü pivot motoru, ayarlanabilir bıçak uzunluğu, kendini bileyen bıçakları ile kolay kullanıma sahip olan makine, 4 adet kılavuz tarağı, fırçası, bakım yağı, makası ve çantası ile satılıyor. Kaçırılmaması gereken bu ürün, 2 yıl garantisi ve 149 TL fiyatıyla kişisel bakımına dikkat eden erkeklerle buluşuyor.

Motosiklet Tutkunlarına Müjde

Motosiklet tutkunlarını unutmayan A101’de bu hafta L3e-A1 sınıfı Avrupa Birliği tip onay belgeli ve Euro 5 standardında olan APEC 125 CC Benzinli Motosiklet satışa sunuluyor. Ergonomik sürüş keyfiyle ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan bu ürün, U: 1790 mm, G: 655 mm, Y: 1050 mm ölçülerinde bulunmakta. 5,4 kW güç üretebilen motor, sürekli değişken otomatik vites sistemi, elektronik kontrollü enjeksiyon sistemi, 150 kg azami taşıma kapasitesi, 3,50-10 ön ve arka lastik, stabilite ve konfor sağlayan süspansiyon sistemi, 80 km/h azami hız, 90 kg ağırlık, 5,3 L yakıt tankı kapasitesi, iki kişilik oturma konumu ve araç üzeri arıza tespit sistemi özelliklerine sahiptir. Volta Motor fabrikasında üretilen bu motor, 19.990 TL fiyatıyla, 2 yıl garantisiyle A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunulmaktadır.