11 işletim sistemiyle çalışan bilgisayarları hedef alan fidye yazılımı yükü içeren 10 ayrı zincirleme saldırı senaryosu eşliğinde 17 tedarikçinin 25 ürününü inceledi. Kaspersky ürünleri 10 farklı zincirleme saldırıyla karşı karşıya kalmasına rağmen tek bir kullanıcı dosyasını bile kaybetmedi.

Dünyanın dört bir yanındaki fidye yazılımı gruplarının yöntem ve tekniklerini geliştirmesine bağlı olarak 2022 yılının ilk 10 ayında hedefli fidye yazılımları tarafından saldırıya uğrayan kullanıcıların oranı, 2021'in aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıktı. Kurumlara yönelik saldırılar kalıcı bilgi kaybı, iş süreçlerinin kesintiye uğraması, yedeklere dönüş sırasında yaşanan zaman kaybı, itibara verilen zarar ve hepsinden önemlisi büyük mali kayıplar gibi sonuçlara yol açabiliyor. IBM'in veri ihlali raporuna göre, 2022 yılında fidye yazılımı saldırılarının kurumlara ortalama maliyeti 4,54 milyon ABD dolarına ulaşmış durumda.

AV-TEST, Ekim 2022'de Windows 11 işletim sistemiyle çalışan bilgisayarları hedef alan fidye yazılımı yükü içeren 10 ayrı zincirleme saldırı senaryosu eşliğinde 17 tedarikçinin 25 ürününü inceledi. Saldırı kurgusunda Emotet fidye yazılımı ailesinin teknikleri kullanıldı. Test mühendisleri, saldırıların her bir aşamasını MITRE ATT&CK aşamalarıyla ilişkilendirdi ve test edilen güvenlik çözümlerinin her birinin saldırıyı hangi aşamada tespit edebildiğini, engelleyebildiğini ve kullanıcı dosyalarındaki değişiklikleri geri alabildiğini araştırdı.

30 puan üzerinden en yüksek kalitede koruma

Testlerde yer alan üç Kaspersky ürünü, toplam 30 puan üzerinden maksimum koruma puanlarına imza attı. Teste katılan Kaspersky Endpoint Security for Business ve Kaspersky Small Office Security kurumsal güvenlik çözümleri ve Kaspersky Internet Security tüketici güvenlik ürünü, kullanıcı dosyalarını 10 zincirden oluşan saldırıların tamamından korumayı başardı ve “Advanced Approved Endpoint Protection” ve “Advanced Certified” sertifikalarını almaya hak kazandı.

Kaspersky ürünleri, 2021'in Haziran-Ağustos ve Kasım aylarının yanı sıra 2022'nin Şubat, Nisan ve Ağustos aylarında yapılan çeşitli testlerde de başarısını kanıtlayarak fidye yazılımları dahil olmak üzere karmaşık tehditlere karşı en yüksek kalitede koruma sağladığını ortaya koydu.

AV-TEST CTO'su Maik Morgenstern, şunları söyledi: "Gelişmiş tehdit korumasına odaklanan testlerimiz, tehdit aktörleri tarafından kullanılan en son teknikleri kullanarak EPP çözümlerinin tam ölçekli fidye yazılımı saldırılarına karşı gerçek yeteneğini değerlendirmek için tasarlandı. Birçok EPP ürününün testlerde başarılı bir performans ortaya koyması son derece zor. Bu nedenle Kaspersky'nin sunduğu %100 koruma oranları olağanüstü bir başarıyı simgeliyor."

Kaspersky Tehdit Araştırmaları Başkanı Alexander Liskin de şunları ekledi: "Fidye yazılımı gruplarının kurbanı olan işletmelerin ve tüketicilerin sayısı, bu yöndeki faaliyetlerin her geçen gün gelişmesine bağlı olarak sürekli artıyor. Fidye yazılım saldırılarının ciddi sonuçlarını önlemek için şirketlerin ve tüketicilerin siber güvenliğin temel kurallarını iyi anlamaları ve profesyonel siber güvenlik yazılımları kullanmaları gerekiyor. Siber güvenlik sağlayıcıları, fidye yazılımlarına karşı müşterilerine maksimum düzeyde koruma sağlamak için ürünlerini sürekli olarak geliştiriyor ve bağımsız değerlendirmelere tabi tutuyor. AV-TEST’in yaptığı araştırmalar ve verdiği sertifikalar, yazılım ve hizmetlerimizin etkinliğini kanıtlamanın yanı sıra mevcut tehdit ortamının nabzını tutmak adına bizim için büyük bir fırsat. Kaspersky teknolojilerini yeni zorluklara uygun şekilde geliştirmek için düzenli olarak bu ve benzer titiz ürün değerlendirme programlarına katılıyoruz."

YENİGÜN HABER MERKEZİ