Alman otomobil üreticisi Audi, daha güçlü bir RS3 modeline odaklanıyor. Avrupa'da halihazırda 2.5 litre hacimli ve 400 beygir gücünde bir RS3 modeli satılıyor. Amerika'da ise aynı model, 406 beygir gücünde satılıyor. Bunun yanında, daha güçlü ve kaslı bir versiyon olan RS3 Performance Edition da mevcut. Ancak Audi'nin hedefi, bu güç seviyelerinin üzerine çıkmak gibi görünüyor.

Audi'nin sportif otomobillerden sorumlu Audi Sport Patronu Sebastian Grams, yeni ve daha güçlü bir RS3 modelinin yakında tanıtılacağını belirtti. Bu yeni modelle birlikte, mevcut 5 silindirli motorun kapasitesini bir adım daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

Fakat bu güçlendirme sürecinde, herhangi bir elektrik desteği almayacaklarını belirtti. VAG Grubu'nun bir diğer markası olan Lamborghini, yeni amiral gemisi modeli Revuelto dahil, birçok modelinde elektrik desteğine geçiş yapıyor. Ancak Audi, RS3 modeli için bu uygulamayı şimdilik planlamıyor.

Audi'nin 2.5 TFSI motoru, herhangi bir yapısal değişikliğe ihtiyaç duymadan 500 beygir güç üretebiliyor. Bu, RS3 modeli için 100 beygirlik ciddi bir artış anlamına geliyor. Ancak Audi'nin, RS3 için bu 100 beygirlik artışı uygulayıp uygulamayacağı konusunda henüz bir netlik yok. Ancak yakın zamanda daha güçlü bir RS3 modeli göreceğimiz kesin gibi görünüyor.

Mevcut en güçlü versiyon olan Audi RS3 Performance Edition, 2.5 TFSI motoru kullanıyor ve 407 beygir güç üretiyor. 7 ileri S tronic şanzımana sahip olan bu model, 0'dan 100 kilometre hıza 3,8 saniyede çıkabiliyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 300 kilometre olarak limitlendirilmiş.

Yenigün Haber Merkezi