Aubameyang Galatasaray ile anlaştı mı? Aubameyang kimdir? Aubameyang kariyeri? Aubameyang nereli? Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Aubameyang'ın ikna edildiği söyleniyor. Avrupa kupalarında daha da ileri gitmeye kararlı olan Galatasaray, transfer döneminde etkileyici hamleler yapmaya devam ediyor. Peki Pierre-Emerick Aubameyang kimdir, nerelidir? Tüm detaylar haberimizde...

Aubameyang Galatasaray ile anlaştı mı?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transferde büyük bir bomba patlattı: Gabonlu yıldız golcü Aubameyang'ın transferi konusunda anlaşma sağlandı. Bu gelişme, sarı kırmızılı camiada büyük bir heyecan yarattı.

Süper Lig'deki dominant pozisyonunu korumaya ve Avrupa kupalarında daha da ileri gitmeye kararlı olan Galatasaray, transfer döneminde etkileyici hamleler yapmaya devam ediyor. Kulüp, son olarak Chelsea'den Gabonlu yıldız golcü Aubameyang'ı kadrosuna kattı. Anlaşma, İngiliz medyası tarafından duyuruldu ve Galatasaray taraftarlarını sevince boğdu.

Aubameyang kimdir?

Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang 18 Haziran 1989 Fransa'nın Laval kentinde doğdu.

Forvet mevkiinde görev alan Fransa doğumlu Gabonlu millî futbolcudur. Gabon millî takımının kaptanlığını yapmaktadır. Dünyadaki en iyi forvetlerden biri sayılan oyuncu, hızı, bitiriciliği ve topsuz oyundaki hareketliliğiyle bilinmektedir. Kariyerinde çoğunlukla forvet mevkiisinde oynasa da, kanat-forvet olarak da görev yapmıştır.

Aubameyang kariyeri?

Aubameyang, profesyonel kariyerine Serie A kulübü Milan'da başladı. Kulübün altyapısında oynadıktan sonra hocalarını oynadığı oyunla tatmin etmiş ve 2008 yılında A takıma alındı. Fakat Milan'ın profesyonel takımında hiç süre alamamış ve Fransa'daki kulüplere peşi sıra kiralandı.

Son olarak Ligue 1 takımı Saint-Étienne'e kiralık geldikten sonra takımdaki oyunuyla 2011 yılında kulübe transferi gerçekleşti. Kulüpte geçirdiği süre boyunca, takımın 2012-13 Coupe de la Ligue'i kazanmasında ciddi katkısı olmuş ve sene sonunda Ligue 1 Yılın Takımına seçilmeyi başarmıştır.

Aubameyang 2013 yılında Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'a transfer oldu. Burada 2016-17 sezonunu ligin gol kralı olarak bitirdi ve DFB-Pokal kupasının kazanılmasında payı oldu. Attığı gollerle beraber kulüp tarihinin en golcü altıncı futbolcusu olmayı başardı.

2018 yılında, Aubameyang İngiltere takımı Arsenal'e 56 milyon pound değerinde bir sözleşmeyle transfer oldu. Bu eder onu en değerli Gabonlu futbolcu yaptı. Arsenal ile geçirdiği ilk sezonda Premier League Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Aubameyang Gabon millî takımıyla ilk resmi maçına 2009 yılında henüz 19 yaşındayken çıktı ve attığı gollerle takımın en golcü futbolcusu olma unvanını ele geçirdi.

Kariyerinde dört kez Afrika Uluslar Kupası turnuvasına katılırken, ülkesini bir kez Yaz Olimpiyatları'nda temsil etme fırsatını yaşadı. 2015 Afrika Uluslar Kupası'nda göstermiş olduğu performansla, Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. Ödülü kazanan ilk Gabonlu oyuncu olurken Avrupa doğumlu olup da ödülü kazanan Frederic Kanoute'den sonra ikinci futbolcuydu.

Chelsea'de bu sezon 15 lig maçında forma giyen ve 1 gol kaydeden 33 yaşındaki golcü, tecrübesi ve yetenekleriyle Galatasaray'ın hücum hattına önemli bir katkı sağlayacak. Sarı kırmızılı kulübün, hem Chelsea ile hem de Aubameyang ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Transferin detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Galatasaray'ın, Aubameyang gibi dünya çapında tanınan bir ismi kadrosuna katması, kulübün hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Galatasaray taraftarları, yeni sezonu heyecanla bekliyor ve yeni transferlerin takıma nasıl katkı sağlayacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Aubameyang'ın transferi, sarı kırmızılı camiada büyük bir coşku yarattı ve taraftarlar, yeni sezonda bu yıldız futbolcunun performansını merakla bekliyor. Galatasaray, Aubameyang transferiyle birlikte, Süper Lig ve Avrupa arenasındaki hedeflerine bir adım daha yaklaştı.