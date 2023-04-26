atv’nin, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi ‘Aldatmak’ın kadrosuna her performansı akıllara kazınan Nursel Köse dahil oldu. Köse, dizinin güçlü karakterlerinden Behram’ın annesi ‘Mualla Dicleli’ye hayat verecek.

Nursel Köse: Transseksüeli oynamak istiyorum - Magazin Haberleri

Karizmatik bir duruşa sahip olan Mualla, modern fakat geleneklerine bağlı biridir. Behram’a çok düşkün olan Mualla, oğlunun mutluluğu için her şeyi yapabilecek potansiyele sahiptir. Yumuşak görüntüsünün altında dominant bir savaşçı yatan Mualla’nın, Behram ve çevresindeki kişileri yönlendirme konusunda da ayrı bir yeteneği vardır.

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Mualla gibi kendi doğruları olan bir karakterin Aldatmak’ta dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi