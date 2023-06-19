Türk Edebiyatı’nın usta kalemi, şair ve düşünce adamı Attilâ İlhan 98. doğum gününde Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Attilâ İlhan Edebiyat Buluşmaları’ etkinliğinde anıldı. Düzenlenen panelde, edebiyatın kaptanı Attilâ İlhan’ın şiir ve romana bakışı, onu yakından tanıyan sanatçılar ve yazarlar tarafından anlatıldı.

Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen panele, Akademisyen Prof.Dr. Yakup Çelik moderatörlüğünde edebiyatın önemli isimlerinden Ayşe Kilimci ve İnci Aral konuk oldu. Gecenin sonunda müzik dünyasının usta isimlerinden Vedat Sakman yerli yabancı şairlerin bestelenmiş şiirlerinden oluşan özel bir repertuarla konser verdi.

Ayşe Kilimci: Genç kadınları mesleki anlamda çok önemserdi

“Şiire Kanat Çalmak” isimli panelde Ayşe Kilimci, 15 yaşında Attilâ İlhan ile yollarının kesiştiğini söyleyerek, “Şair olmak istediğim için yazdığım şiirleri kendisine götürdüm. Bana “senin şiirlerinde iş yok, sende şair kumaşı yok, iyi bir hikâyeci olacağına inanıyorum” demişti. Benim mesleki anlamda gelişimimde kendisinin büyük bir rolü vardır. Hepimizi aydınlattığı gibi benim de önümü aydınlattı. Çok çalışarak geçindiği zamanı içinde bizlere, genç kadınlara ayrı bir önem verirdi” diye konuştu.

İnci Aral: Attilâ İlhan’ın öğüdünü 45 yıldır aklımda tutuyorum

Türk Edebiyatı’nın çok okunan kadın yazarlarından İnci Aral ise, Attilâ İlhan’ın kendisine verdiği tavsiyeleri paylaştığı konuşmasında, “ 1977’de ilk öykülerim dergilerde peş peşe yayınlanırken, Attilâ İlhan genç yazarları dikkatle izlediği için benimle de temasa geçti. Bana öykülerini getir basalım, dedi. ‘Çok yeteneklisin, iyi şeyler yapacaksın ama edebiyat çevresi zor bir çevredir, seni eleştirecekler, görmezden gelecekler. Bir yere varman zor olacak. Bunlarla yalnızca çalışarak mücadele edebilirsin’ dedi. Ben hikâye yazmayı ondan öğrendim. Öğüdünü de 45 yıldır her zaman aklımda tuttum. Bu öğüt, benim yolumu aydınlatmıştır. İlhan, bu ülkenin yazan kadınlarına ilgisini hiç esirgemedi. Edebiyatımızın onlarla daha parlak bir yere geleceğini öngördü. Benim Attilâ İlhan’a olan belki çok söze getirilemeyecek borçlarım var. Ruhu şad olsun” sözleriyle andı.

Aral: Türkiye edebiyatını kaybetti

Aral, günümüz Türk Edebiyatını eleştirerek sitemde bulunduğu konuşmasında, “ Bugün edebiyat var mı yok mu emin değilim. 90’ların sonunda yayınevleri çöpler yayınlamaya başladı. Kişisel gelişim kitaplarıyla ve buna benzer şeylerle Türkiye, edebiyatını kaybetti. Bugün gençleri izlemiyorum. Çünkü öyle bir edebiyat yok. Ya da iyi öykücüler bana ulaşmıyor. Genç yazarlarımız var ancak birkaç tanesi dışında bana gelen kitapların tamamında 10 sayfayı zar zor okuyabiliyorum. Edebiyatımız bugün ölüdür. Bundan üzüntü duyuyorum” diye konuştu.