Sonuçları değerlendiren ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, “Şirketimiz, dünya ekonomilerindeki belirsizlikler ve yakın coğrafyamızda jeopolitik risklerin yaşandığı bir yılda, önemli bir büyüme başarısı gösterdi. Sürdürülebilir büyümemiz, müşterilerimize sunduğumuz hizmetler, orta ve uzun vadeli planlarımız ve çeşitlendirilmiş iş modelimizin sonucudur” dedi. ATP’nin finansal performansından duydukları memnuniyetini aktaran Cinali, “Yüksek enflasyon ortamının iş dinamiklerini etkilediği bir dönemde ciromuzu yüzde 99,4 oranında arttırarak, yüzde 30’a yakın reel büyüme kaydettik. Fiyat ve çalıştığımız yabancı para birimi değişimlerinin enflasyonun gerisinde kaldığı bir dönemde, FAVÖK ve Net Kar kalemlerinde de sağlıklı büyümemizi sürdürmemiz memnuniyet vericidir”

ATP’nin teknoloji alanındaki kazanımlarına değinen Cinali “2022 yılında hizmet verdiğimiz sektörlere bir çok alanda yenilikler içeren çözümlerimizle katkıda bulunduk. Konuk ağırlama sektörüne Android işletim sistemi ile çalışan, maliyet avantajları sağlayan, çözümler sunduk. Yeni Mutfak Görüntüleme Sistemimizi, restoran ziyaretçilerinin kendi siparişlerini oluşturabilecekleri dokunmatik ekranlı Kioskları ve restoran sistemlerinin uzaktan yönetimini gerçekleştiren Zenia Destek Merkezi’ni hayata geçirdik. Dünyanın 2. büyük hızlı servis restoran (QSR - Quick Service Restaurant) zinciri Subway’i çözüm portföyümüze ekledik. Dünyanın en büyük 20 QSR markasından dördüne çözümler üretiyoruz.”

ATP’nin hizmet verdiği diğer sektörler hakkında da bilgi veren Cinali, “Finans başta olmak üzere sektörel çözümlerimizin sayısını her yıl artırıyoruz. Oluşturduğumuz stratejik iş ortaklıkları ile müşterilerimizin uçtan uca ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Esnek ve sektörel tecrübelerimizi yansıtan çözümlerimiz ile geçtiğimiz yıl 151 yeni müşteri kazandık” dedi.

Yeni Girişimlere Destek Vermeye Devam Edeceğiz

2022 yılında ATP Capital (GSYO) ilk yatırımını AtaExpress ile gerçekleştirdi. AtaExpress’in birimleri Tıkla Gelsin sipariş ve Fiyuu teslimat platformlarının büyümelerini yakından takip ettiklerini aktaran Ümit Cinali: “AtaExpress’in hizmet verdiği marka sayısının artmasını sağlayacak teknolojilere katkılarda bulunarak şirketin çevrimiçi sipariş ve teslimat sektörlerinde gerçekleştirdiği pazar payı büyümelerini destekliyoruz. Aralık 2022 itibarıyla değeri 845 Milyon TL’ye ulaşan AtaExpress yıl sonunda 241 markaya 1.388 lokasyonda hizmet veriyordu. ATP Capital, AI, robotik (mutfak otomasyonu), lojistik, fintech, blockchain ve IoT alanlarında stratejik yatırım fırsatlarını değerlendiriyor” mesajlarını aktardı.

Temettü Dağıtımı

ATP Yönetim Kurulu, temettü politikası çerçevesinde ATP'nin hissedarlarına dağıtılabilir Net Dönem Kâr'ın yüzde 30'unun dağıtılmasına karar verdiğini duyurdu. Nihai kararın Genel Kurul onayına tabi olarak alınması bekleniyor.

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