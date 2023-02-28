Bu yeni sürücü aynı zamanda GeForce RTX 30 ve 40 Serisi GPU'larda Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcıları aracılığıyla yayınlanan herhangi bir videonun kalitesini artırmak için yapay zeka kullanan RTX Video Super Resolution (VSR) desteğini de sunuyor.

NVIDIA DLSS 3 ile Atomic Heart için Oyuna Hazır

21 Şubat'ta Atomic Heart piyasaya sürüldüğünde, GeForce RTX oyuncuları, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLSS 2 ve NVIDIA Reflex teknolojileriyle desteklenen oyunda, üst düzey bir performans yakaladılar.

DLSS 3 etkinleştirildiğinde, GeForce RTX 4090 ile 4K performansı %90 artırılarak 184 FPS'e ulaşılırken bu rakam GeForce RTX 4080 ile %80 artırılarak 146 FPS'ye çıkarılıyor. 1440p'de GeForce RTX 4070 Ti ile DLSS 3, 160 FPS'in üzerinde maksimum ayarlarda çalışan performansı %62 artırıyor. DLSS 3 ayrıca CPU'ya bağlı senaryolarda performansı artırmaya yardımcı olabiliyor.

NVIDIA RTX Video Super Resolution Desteği Geliyor

RTX Video Super Resolution, GeForce sahiplerinin yapay zeka ile geliştirilmiş netlik ile 1440p veya 4K ekranlarda iyileştirilmiş videoları izlemelerine olanak tanıyan bir yapay zeka görüntü işleme yükseltme aracıdır. GeForce RTX 30 ve 40 Serisi GPU'lar, video kalitesini artırmak için Chrome veya Edge tarayıcılarınızda oynatılan daha düşük çözünürlüklü videoları işliyor.

NVIDIA Tensor Core'ların gücünü son teknoloji yapay zeka görüntü işleme teknikleriyle birleştiren RTX VSR, dikkat dağıtıcı artifactsleri ortadan kaldırırken özellikleri ve kenarları akıllıca keskinleştirip geliştiriyor. RTX VSR, Twitch, YouTube, Netflix, Disney+ veya Hulu gibi platformlardaki içerikler de dahil olmak üzere, bir tarayıcıda oynatılan çoğu videoda çalışıyor.

GeForce Experience'ın Optimal Ayarları Tarafından Desteklenen Yeni Oyunlar

GeForce Experience'ın tek tıklamayla yapılabilen optimum ayarları, oyuncuların sistem donanımı için oyun seçeneklerini anında yapılandırmasına olanak tanıyarak akıcı ve optimize edilmiş bir oyun deneyimi sunuyor. 1000'den fazla desteklenen oyuna son sürücü sürümüyle 7 oyun daha eklenmiş oluyor.

Atomic Heart

Company of Heroes 3

Hogwarts Legacy

PERISH

The Settlers: New Allies

Warlander

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