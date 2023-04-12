Daha önce İsmailağa Cemaati'ne yakın olduğu iddia edilen ama İsmailağa Cemaati tarafından "Bizimle alakası yoktur" denilerek hakkında suç duyurusunda bulunulan Hüseyin Çevik'in yeni konuşması sosyal medyada gündem oldu.

"CHP'YE OY VERİRSEN CAYIR CAYIR YANARSIN"

Çevik, "Oy kullanırken bunları göz önünde bulundurun. Allah için konuşuyorum. Ekonomi, dolar bilmem ne... Başlarım dolarına, eurona be. Adam namazı, abdesti kaldıracam diyor be. Sen kalkmışsın fiyatlar, benzin, menzin. Ben AK Particilik oynamıyorum. Müslüman birine ver. Bunun vebalini kaldıramazsın. AKP'ye inat gider CHP'ye verirsin. Bu adam kalkar namazı, abdesti, başörtüyü kaldırır. Cehennemde yanarsın cayır cayır! '' ifadelerini kullandı.