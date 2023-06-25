Atlantis Yapım organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşecek “Atlantis Harbiye Açıkhava Konserleri” 30 Haziran’da başlıyor.

İstanbul’un en prestijli açık hava sahnesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, bu yaz da yıldız isimlere ev sahipliği yapacak.

Müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran usta sanatçıların en özel repertuarlarını en göz alıcı sahne şovlarıyla birleştireceği konser serisinin ilk konuğu 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Türk Pop Müziğin son döneme damgasını vuran ismi Mabel Matiz olacak.

İki gün üst üste Harbiye’de sahne alacak olan sanatçı, en sevilen şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte seslendirecek. Liste başı hitleri ve güçlü sahnesiyle Türk müzik endüstrisinde ikon haline gelen sanatçının konserlerinin biletleri tüm dijital platformlarda satışta.

GÖRSELLER: https://we.tl/t-ouCAhyuNHr

Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri Etkinlik Programı

30 Haziran 2023- Mabel Matiz

1 Temmuz 2023- Mabel Matiz

16 Temmuz 2023- Yüzyüzeyken Konuşuruz Albüm Lansman Konseri

17 Temmuz 2023- Melike Şahin

26 Temmuz 2023- Mabel Matiz

27 Temmuz 2023- Kenan Doğulu

6 Ağustos 2023- Melike Şahin

7 Ağustos 2023- Melike Şahin

29 Ağustos 2023- Emir Can İğrek

30 Ağustos 2023- Simge Sağın

5 Eylül 2023- Mabel Matiz

6 Eylül 2023- Mabel Matiz