Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Atiye, yıllar sonra İskender Paydaş'la yeniden bir araya geldi. Stüdyoda buluşan iki ünlü isim sürpriz bir takım hazırlıkların başladığını müjdeledi. İskender Paydaş, Atiye ile bugüne kadar "Salla" başta olmak üzere bir sürü hit şarkıya imza attılar. Atiye, bu güzel haberi sevenleri ile sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi