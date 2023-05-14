İsrail ve Filistinli gruplar arasında 5 gündür devam eden çatışmanın gece ateşkesle sonuçlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden akşam Gazze çevresinde saldırı uyarı sirenleri çaldı.

İsrail İle Gazze'deki Filistinli Gruplar Arasında Ateşkes Sağlandı

İsrail ordusu, Gazze'den Askalan'ın (Aşkelon) güneyi yönüne atılan bir roketin açık araziye doğru gittiği için hava savunma sisteminin ateşlenmediğini duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği iki noktayı tank ateşiyle vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, can kaybı ya da yaralanma bilgisi açıklamadı.

Gazze'deki Filistinli grupların çatı yapısı Orak Harekat Odası'ndan bir kaynak, roketin "teknik hata" ile ateşlendiğini, Gazze'deki grupların ateşkese bağlı olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı. Saldırılarda 6'sı çocuk, 3'ü kadın 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına 1000'den fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık vermişti. Gazze'den 11 Mayıs'ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun bombardımanında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 20 bina yıkılmış, 49 konut kullanılamaz hale gelmiş, 940 konut zarar görmüştü.

Taraflar, 13 Mayıs gece saatlerinde ateşkes sağlanması konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: AA