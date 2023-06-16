ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Ateş Kuşları dizisinin senaryosunu Ayşe Ferda Yılmaz ve Nehir Erdem kaleme almaktadır. Yönetmen koltuğuna Benal Tairi’nin oturduğu Ateş Kuşları dizisi Sare Çankırı karakterini Ergül Miray Şahin canlandırıyor.

Ergül Miray Şahin Kim, Kaç Yaşında, Oynadığı Diziler?

1989 yılında Bursa’da dünyaya gelen Ergül Miray Şahin, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Kamera karşısına ilk defa 2006 yılında Seda karakterini canlandırdığı Sev Kardeşim isimli dizisiyle geçmiştir. Özellikle Seversin dizisinde canlandırdığı Nazlı Çelikbaş karakteriyle tanınan oyuncumuz kamera karşısına en son bu diziyle geçmiştir. Ateş Kuşları dizisiyle anlaşma sağlayan Ergül Miray Şahin, Nalan Yıldırım menajerlik şirketine bağlı olarak çalışmaktadır.

Ergül Miray Şahin Yer Aldığı Diziler

2023 – Ateş Kuşları (Sare)

2022 – Seversin (Nazlı)

2021 – Baş Belası (Betül Gülmez)

2020 – Sol Yanım (Pınar)

2019-2020 – Vuslat (Yağmur)

2019 – Dengi Dengine (Elif)

2017 – Yalaza (Gökçe)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Zeynep)

2015 – Gamsız Hayat (Yasemin)

2013-2014 – Ötesiz İnsanlar (Elif)

2013 – Tozlu Yollar

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Zeliha)

2011 – Arka Sıradakiler (Nuran)

2006 – Sev Kardeşim (Seda)