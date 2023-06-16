ATV’de yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde Sabit'e Emir Çubukçu hayat veriyor. Emir Çubukçu katıldığı programlar ve yer aldığı dizilerle dikkat çekti.

Emir Çubukçu kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

1990 yılında İstanbul'da doğan Emir Çubukçu, 2008 yılında İtalyan Lisesi'ni bitiremiştir. 2012 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Üniversitede öğrenim gördüğü sırada çeşitli tiyatro oyunlarında rol alan Emir Çubukçu'nun ilk dizi ve oyunculuk deneyimi Karadayı dizisi sayesinde olmuştur. Dizideki Osman karakteri sayesinde de geniş kitle tarafından tanınmıştır. Genç oyuncu ayrıca Semiha Berksoy Opera Vakfında da bir süre asistanlık yapmıştır.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Yalancı (TV Dizisi 2021)

Babil (Cihan, TV Dizisi 2020)

Zemheri (Faruk, TV Dizisi 2020)

Aşkımızın Son Tekmesi (Çetin, Sinema Filmi 2019)

Gülperi (Ali Taşkın, TV Dizisi 2018)

Rüya (İnan Ardalı, TV Dizisi 2017)

Bana Sevmeyi Anlat (Burak Tuğcu, TV Dizisi 2016)

Eksilmek (Mustafa, Kısa Film 2016)

Beyaz Gece (Burak, TV Dizisi 2015)

Karadayı (Osman, TV Dizisi 2012-2015)

Yarım Kalan Mucize (İsyancı, Sinema Filmi 2013)