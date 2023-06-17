ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları "Kara" karakterine hayat verecek oyuncu belli oldu. Peki, Ateş Kuşları Kara kim, Kara öldü mü? Ali Önsöz kimdir? Hangi dizilerde oynamıştır? Detaylar haberimizde...

Ateş Kuşları Kara Kimdir?

Ateş Kuşları dizisinde Kara karakterinin büyümüş haline hayat verecek olan oyuncu Ali Önsöz'dür.

Ateş Kuşları Kara Öldü Mü?

Ateş Kuşlarında yeni sezonda Kara karakterinin büyümüş haline Ali Önsöz hayat verecek.

Ali Önsöz Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Ali Önsöz, 2000 yılında, Antalya'da dünyaya geldi. Oyuncu 23 yaşındadır.

Ali Önsöz Hangi Dizilerde Oynadı?

2021 - Sana Söz (Bora, TV Dizisi)

2022 - Darmaduman (TV Dizisi)