ATV kanalında Cuma akşamları izleyicilerle buluşan "Ateş Kuşları" dizisi, oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla büyük ilgi görüyor

Ateş Kuşları Ne Zaman Sezon Finaline Giriyor?

ATV kanalında yayınlanan "Ateş Kuşları" dizisi, bu sezon "Kuruluş Osman", "Aldatmak" ve "Kardeşlerim" gibi diğer projelerle birlikte devam edeceği programlar arasında yer almaktadır. Dizi, Cuma akşamları izleyicilerle buluşmaktadır. Sezon finali tarihi 16 Haziran'da.

Ateş Kuşları Dizisinin Konusu

Dizide, beş sokak çocuğu merkezde yer alır. Bu çocuklar, kendi aralarında "Köksüzler" olarak adlandırılırlar. Aralarında en büyükleri 13 yaşında iken en küçüğü 6 yaşındadır. Grup içinde bir kız ve bir otistik çocuk da bulunmaktadır. Hikaye, bu çocukların bir gün çöplükte bir bebek bulmasıyla başlar ve bu olay, onları "Köksüzler"den "Ateş Kuşları" olarak değişime uğratır.

"Ateş Kuşları" dizisi, çocukların zorluklarla, acılarla ve kaderle mücadele etme hikayelerini ele alır. Sokak çocuklarının yaşadığı zorlu koşullara karşı direnişlerini ve dayanışmalarını anlatır. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz gibi zorluklarla mücadele ederken, bu çocuklar kendi güçlerini ve içlerindeki ateşi keşfederler. Dizi, umut, dayanışma ve insanlık değerleri üzerine odaklanan bir hikaye sunmaktadır.

Ateş Kuşları Dizi Oyuncuları

"Ateş Kuşları" dizisi, hayatlarını sokakta idame ettirmeye çalışan sokak çocuklarının hikayesini anlatan bir drama dizisidir. Dizinin başlıca oyuncuları şunlardır:

İlayda Alişan (Ebru): Sokak çocuklarından biri olan Ebru'yu canlandırmaktadır.

Hande Soral (Aslı): Sokak çocukları arasında yer alan Aslı karakterini canlandırmaktadır.

Burak Tozkoparan (Yiğit): Yiğit, "Köksüzler" grubunda yer alan sokak çocuğudur.

Görkem Sevindik (Murat): Murat karakteri de "Köksüzler" grubunda yer alan bir sokak çocuğunu canlandırmaktadır.

Erdem Şanlı (Ömer): Ömer, diğer sokak çocuklarıyla birlikte zorlu bir yaşam mücadelesi veren karakterdir.

Emir Çubukçu (Kemal): Kemal, sokak çocukları arasında yer alan bir karakterdir.



Ayrıca, dizide çocukluk karakterlerine hayat veren oyuncular da bulunmaktadır:

Umut İnan

Almira Abay

Fuat Fatih Odabaşı

Berke Obuz

Umut Ege Baştemur

Bu oyuncular, "Ateş Kuşları" dizisinde önemli roller üstlenmektedirler ve sokak çocuklarının hikayesini canlandırmaktadırlar.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi