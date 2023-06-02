Ateş Kuşları 18 bölüm izle! Ateş Kuşları 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? internet üzerinden araştırılıyor. Başladığı günden bu yana dikkatleri üzerine çeken Ateş Kuşları, iddialı oyuncu kadrosuyla ve farklı konusuyla merak uyandırıyor. Cuma akşamları ekrana gelen dizide, Menderes'in cezası kesilirken, Naz ise yeni planlar peşindedir. Barbaros ise aşkını tüm sırlardan arındırmak için bir itirafta bulunur. Peki 18 bölümde neler olacak? Ateş Kuşları 18. bölüm tek parça izleme yolları neler? Ateş Kuşları 19 bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ateş Kuşları bu akşam günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.

ATEŞ KUŞLARI CANLI İZLE

GÜLAYŞE VE NİZAM EYÜBOĞLU ARASINDA NELER OLACAK?

Nizam Eyüboğlu kızını korumak için onu köşke hapseder. Ama bu davranışı, ablasını göremeyen Gülayşe'nin isyanına sebep olur. Nizam Eyüboğlu 23 yıl sonra bulduğu kızıyla arasını düzeltebilecek mi?

BARBAROS, ACI GERÇEĞİ İTİRAF EDİYOR!

Barbaros ve Gülayşe, Nizam Eyüboğlu'nun radarına girerler. Ama Barbaros'un bu sevdadan vazgeçmeye niyeti yoktur, aksine aşkını tüm sırlardan arındırmanın peşindedir. Annesini Sare'ye götürüp davadan çekilir ve Gülayşe'ye beşiğinden onu ilk alanın annesi olduğunu itiraf eder. Gülayşe bu itirafı nasıl karşılayacak? Gülayşe'nin doğduğu odada neler yaşanacak?

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI 18. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE

ATEŞ KUŞLARI 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE